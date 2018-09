Közel a megállapodás: több millió dízelautó menekülhet meg a kitiltástól

Jó úton járunk, néhány tisztázásra váró részlet maradt csupán

- állította a hírügynökségnek egy német kormányzati forrása a találkozót követően.Kiderült az is, hogy a megállapodás végső részleteit hétfőn rögzíthetik azt követően, hogy a német Nagykoalíció (CDU/CSU és SPD) pártjai találkoztak és megvitatták a tisztázandó kérdéseket. Az idő nagyon sürget, Angela Merkel német kancellár ugyanis szeptember végét szabta határidőnek a helyzet rendezésére és leszögezte, mindenképpen el kell kerülni a dízelautók nagyvárosokból történő kitiltását.A feladat nem volt egyszerű, az autógyártók nyilván saját érdekeiket védték, ráadásul a német kormány képviselői is eltérő állásponton voltak azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne megoldani a kialakult helyzetet. Svenja Schulze német szövetségi környezetvédelmi miniszter az érintett dízelautók költséges átalakítása mellett kardoskodott, míg Andreas Scheuer közlekedési miniszter inkább azt ösztönözte volna, hogy a tulajdonosok új járműre cseréljék be dízelautóikat.Ezek az álláspontbeli különbségek viszont látványosan közeledtek egymáshoz, erről beszélt legalábbis Florian Pronold környezetvédelmi miniszterhelyettes a pénteki tanácskozást követően.Könnyen lehet egyébként, hogy végül egy hibrid megoldás születik majd, az autógyártók ugyanis felajánlották , hogy az Euro5-ös dízelmotorral szerelt járművek tulajdonosainak olyan vouchert adnak, amelyek felhasználásával elvégezhető a szükséges műszaki átalakítás, a részecskeszűrő rendszerek utólagos beépítése. Míg az Euro4-es és annál régebbi motorral szerelt autók tulajdonosait jelentős kedvezményekkel ösztönöznék öreg járműveik lecserélésében.