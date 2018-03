Lepsényi: tovább erősödhet Magyarország járműipari pozíciója

A járműipar legnagyobb jövőbeli kihívásairól is szó lesz a Portfolio-MAGE Járműipar 2018 áprilisi konferenciáján. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

A zalaegerszegi tesztpálya biztosítja azt, hogy jól szervezett, elismerhető, ismételhető értékelési folyamaton menjenek keresztül a járművek. A pálya olyan elemeket is tartalmaz, amelyek másutt nincsenek a hasonló létesítményekben

Az államtitkár úgy fogalmazott, hogy a "feszes tempót" folytatni kell, hogy a pálya a terveknek megfelelően kevesebb, mint két év múlva elkészüljön.

Lepsényi István az önvezető autók tesztelésére is alkalmas próbapálya első épületének elkészülte alkalmából tartott rendezvényen emlékeztetett arra, hogy a járműiparban jelenleg az önvezető autók fejlesztése a legjelentősebb terület, e járművek nagy többsége elektromos meghajtású lesz.- tette hozzá.A zalaegerszegi tesztpálya iránti érdeklődésről azt mondta, hogy a világ 20 legnagyobb járműipari beszállítója közül 15 jelen van Magyarországon, ezek az infokommunikációs szektorban működő cégekkel együtt a kezdetektől részt vesznek a munkálatokban. Nem egészen egy évvel a tavalyi alapkőletétel után már elkészült az első, technikai célokat szolgáló épület, de a pálya egyes szakaszain már aszfaltburkolat van, más fázisai pedig még készülnek.Palkovics László oktatásért felelős államtitkár, a próbapálya kormánybiztosa, hangsúlyozta, hogy az önvezető járművek fejlesztését szolgálja Magyarországon a tudományos kutatási környezet, illetve a nemzetközi viszonylatban is a legegyszerűbben beszerezhető, közúti, városi forgalomra vonatkozó engedélyek. Hozzátette, szeretnének egy nagyobb tesztflottát is kialakítani, amelynek adatait, tapasztalatait mások számára is meg tudnák osztani.Vigh László országgyűlési képviselő (Fidesz), a beruházás miniszteri biztosa közölte: az eddigi - minden engedély megszerzésében és a kivitelezésben is rendkívül gyors - munkálatok során 300 ezer köbméter földet mozgattak meg, 220 ezer tonna követ és 30 ezer tonna aszfaltot dolgoztak be a 265 hektáros, mintegy 42 milliárd forintból épülő létesítményben.A most elkészült épületben az elektromos és autonóm autók laboratóriuma működik majd, ahol ősszel már elkezdődhet a tesztelés. A fogadóépület is készül, és várhatóan az idén átadhatják, de a pályák burkolata is olyan állapotban van, hogy májusban a nagyobb nyilvánosság előtt is be lehet majd mutatni.