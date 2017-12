Megérkezett a Tesla Magyarországra - Működik az első Supercharger

Elindult az első Tesla Supercharger Magyarországon

Az egyik Győr volt, ahol a portál friss beszámolója szerint már üzembe is helyezték az első Tesla Superchargert.

Szijjártó nemrég tett látogatást a Teslánál

Szijjártó Péter szerint ezeket a tényeket, Magyarország autóiparra helyezett hangsúlyát a Tesla kifejezetten pozitívan fogadta.

Korábban már többször írtunk arról ( itt és itt ), hogy a Tesla nagyszabású töltőhálózat-fejlesztésének lesz hazai vonatkozása is, hiszen az amerikai elektromosautó-gyártó térképére két olyan magyarországi helyszín is felkerült, ahová Supercharger telepítését tervezik.A töltőponton egyszerre maximum 4 autó lesz tölthető, a töltők maximális teljesítménye 120 kW. Az autópályáról kerülő nélkül elérhető Supercharger állomáson kizárólag csak Teslák tölthetők, de az új dedikált töltő a többi autós életét is segíti azzal, hogy a teslásokat nem kényszeríti a győri illetve tatabányai CHAdeMO töltők használatára.A Villanyautósok megjegyzik azt is, hogy ezzel egy időben épül, és várhatóan a napokban szintén átadásra kerül a második hazai Supercharger is a Zala megyei Sormás melletti István Parkhotel és Étterem parkolójában.Múlt héten számoltunk be arról , hogy Szijjártó Péter húsznál több Szilícium-völgyi informatikai vállalat vezetőivel találkozott, a Tesla gyárában pedig tárgyalt az üzletfejlesztési igazgatóval és a jogi kérdések igazgatójával.A tárcavezető hangsúlyozta, minden vitán felül áll szerinte, hogy a Tesla lesz az egyik meghatározó szereplője ennek a korszaknak mind az önmagukat vezető autók, mind az elektromobilitás tekintetében. A Tesla autói iránti igény világszerte rendkívül gyorsan nő, ezért a gyártási kapacitásait folyamatosan bővíti, a munkatársainak létszámát is rendkívül gyorsan növeli.Éppen ezért azzal a céllal tett látogatást az elektromosautó-gyártónál, hogy elhelyezze Magyarországot arra a térképre, amely a Tesla-vezetők fejében van, mint az autóiparra komoly hangsúlyt helyező országok térképe.Felhívta a figyelmet arra is, hogy Magyarország az európai autóipar egyik zászlóshajója, s a Teslánál kifejezetten pozitívan értékelték a kutatás-fejlesztéshez és a beruházásokhoz adott adókedvezményeket, az alacsony adómértékeket, és azt, hogy Magyarország volt az első ország Közép-Európában, amely elektromobilitási stratégiát fogadott el. Magyarországon van a közép-európai országok közül a legtöbb (403) elektromos autótöltő, és a kormányzati program keretében 2019-re háromezernél is többre nő a számuk. A költségvetés támogatást ad az elektromos autók vásárlásához, a zöld-rendszámmal pedig több kedvezmény is jár.Mindezeket figyelembe véve elmondhatjuk, hogy Magyarországnak egyszerre sikerült felkerülnie a Tesla képzeletbeli és valós térképére decemberben.