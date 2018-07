Meghalt a Fiat és a Ferrari legendás vezére, Sergio Marchionne

Az autóipar egyik nagy alakja húnyt el

Sergia Marchionne az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb alakja volt az autóiparban, az ő nevéhez fűződik a Fiat megmentése, a Fiat és a Chrysler közötti szövetség létrehozása, majd a két vállalat egyesítése egy holdingcég, a Fiat Chrysler Automobiles (FCA) alatt. Marchionne volt az FCA és a Ferrari elnök-vezérigazgatója, valamint a Maserati elnöke is.

Sergio Marchionne Forrás: Shutterstock

A vállalat mai közleményében bejelentette, Sergio Marchionne elhunyt, ezzel pedig egy korszak ért véget az autógyártónál.

Már meg is vannak az utódok

Hatalmas tervei voltak Marchionne-nak

Az egyre szigorodó környezetvédelmi előírásoknak történő megfelelés nagyon nehéz a volumengyártók úgy, hogy közben érdemei profitot is realizálnak - jelentette ki akkor Sergio Marchionne. A Fiat Chrysler vezére éppen ezért hangsúlyozta, a jövőben sokkal nagyobb figyelmet fektetnek az elektromobilitásra.

Egyik első lépésnek azt nevezte meg, hogy a Fiat 500-asból, amely Európa legnépszerűbb modellje volt tavaly a kisautó kategóriában, tisztán elektromos és hibrid változatot is készítenek majd. Az 500L és az 500X modellekből pedig hibrid változatokat dobnak majd a piacra, míg a Törökországban gyártott Fiat Tipot kivezetik majd az európai autópiacról. Ennek oka egyébként az, hogy a szükséges technológia alkalmazása, amely segítségével a modell megfelelhetne a környezetvédelmi előírásoknak, túlságosan költséges.

Az FCA vezére akkor beszélt arról is, hogy 2021 végére száműzik a dízel technológiát a járműveikből és elmondta, hogy összesen 9 milliárd eurót költenek majd el az elektromobilitás területén 2022-ig.

Nagyon komoly potenciált látott abban, hogy tovább erősítsék a Jeep, az Alfa Romeo és a Maserati márkákat. Úgy számolt, hogy az éves szinten átlagosan 7 százalékkal növekvő árbevételnek köszönhetően a cégcsoport egyszeri tételektől tisztított EBITDA-ja 13 és 16 milliárd euró között lehet 2022 végére. Ez az érték 2017 végén egyébként csupán 6,6 milliárd euró volt. A profitabilitás területén is nagy ugrásra számított, úgy látta, hogy az üzemi marzs 9 és 11 százalék között alakulhat, míg tavaly 6,3 százalékos szintet értek el.

A 2018 és 2022 közötti időszakra vonatkozó tervek ismertetésekor megerősítést nyert az is, hogy az FCA már tárgyalásokat folytat a Waymoval arról, hogy a gyártó néhány prémium modelljében elérhető legyen egy olyan 4-es szintű, magasan automatizált önvezető rendszer, amelyet közösen fejlesztenek.

Azt is elárulta, hogyha úgy látják majd, hogy veszélyben van a szigorú környezetvédelmi előírások teljesítése flottaszinten, akkor akár hajlandóak arra is, hogy kevesebb autót értékesítsenek annak érdekében, hogy elkerüljék a súlyos büntetéseket.

Az FCA árfolyama meg sem rezdült, tovább esik a Ferrari

Az Fiat Chrysler Automobiles a múlt hét végén jelentette be, hogy Marchionne minden pozíciójáról lemond, és az FCA élére is új vezetőt jelöltek, mivel Marchionne egészségi állapota gyorsan romlott műtétje után, amelyet Svájcban végeztek el. Marchionne jobb vállát műtötték egy zürichi kórházban, a beavatkozást követően azonban drámai mértékben és gyorsan romlott az állapota, a műtéti komplikációkba végül belehalt a 66 éve autóipari vezető. A műtét előzménye, hogy Marchionne már régóta krónikus fájdalmakkal küzdött, amit kortizonnal kezelt, az orvosok szarkómát diagnosztizáltak a vállán, amit műtéti úton távolítottak volna el, a beavatkozás során azonban Marchonne stroke-ot kapott, kómába került, és komoly agykárosodást szenvedett el.Az igazgatótanács szombaton Mike Manleyt, Sergio Marchionne egyik legközelebbi munkatársát, a Jeep és a Ram eddigi márkaigazgatóját állította a cég élére. A Ram pickup adja a Fiat Chrysler nyereségének nagyobbik részét. A Jeep eladása 2009 óta - amikortól Mike Manley felügyeli a márkát - csaknem a négyszeresére nőtt. Tavaly több mint 828 ezer Jeep autót értékesítettek világszerte. Sergio Marchionne egyben a Ferrari elnök-vezérigazgatója is volt. Helyére Louis Camillerit választották, aki korábban hosszabb ideig a Philip Morris International vezérigazgatója volt.Sergio Marchionne júniusban ismertette cége 2022-ig szóló stratégiáját, amelynek legfontosabb pontjai az alábbiak voltak:A hír hatására nem történt érdemi változás az FCA-papírok árfolyamába, jelenleg 16,6 eurót kérnek egy részvényért, amely szinte teljesen megegyezik a keddi záróárfolyammal.

A szintén tőzsdén jegyzett Ferrari árfolyama a múlt hétvégi bejelentést követően most hétfőn 5,6 százalékot esett, ma pedig tovább esik az árfolyam, újabb 1,8 százalékkal került lejjebb.