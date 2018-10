Megszületett a végső megállapodás - Megakadályozzák a dízelautók kitiltását

Az autógyártókat nem lehet kötelezni a részvételre a kormány által kezdeményezett újabb programban, mert az érintett autókat a jogszabályoknak megfelelően gyártották és állították forgalomba. Azonban a kormány arra számít, hogy önkéntes alapon is igen kedvező feltételekkel kínálnak majd csereautót, az átalakítást választó tulajdonosoktól pedig átvállalják a költségeket

A koalíciós egyeztető tanácsban hétfő estétől kedd reggelig folytatott tárgyalás eredményét összefoglaló közlemény szerint a német autógyártók ígéretet tettek a kormánynak arra, hogy "vonzó prémiumokat vagy árkedvezményt" tartalmazó csereprogramot kínálnak az Euro 4-es és az Euro 5-ös környezetvédelmi besorolású dízelautók tulajdonosainak.Ahogy arról korábban a Reuters is beszámolt, az Euro 5-ös besorolású dízelmotorral szerelt autók tulajdonosai az átalakítást is választhatják, amennyiben a jármű alkalmas az úgynevezett SCR-rendszer, vagyis a kipufogógázt utólagosan kezelő rendszer beépítésére.A program a 14 leginkább szennyezett levegőjű nagyvárosra vonatkozik, köztük van például München, Hamburg, Köln és Stuttgart is. A csere-, vagy átalakítási programban a helyiek, a környező járások lakói és az adott településen dolgozók vehetnek részt. A program így nagyjából 1,4 millió autót érinthet, vagyis lényegesen kevesebbet, mint ahány Euro 4-es és Euro 5-ös dízelmotorral szerelt autó van Németországban. A Reuters korábbi tudósításából ugyanis kiderült, hogy a jelenleg forgalomban lévő mintegy 46,5 millió autóból durván 8,8 millió darabban található Euro 4-es vagy Euro 5-ös dízelmotor.Az egyelőre nem ismert, hogy az autógyártók milyen prémiumokat vagy kedvezményeket kínálnak, és vállalják-e teljes egészében az átalakítás költségét. A piac legnagyobb szereplője, a Volkswagen-csoport közölte, hogy elemzik a kormánypártok megállapodását és később ismertetik lépéseiket. Korábban egyébként a cégcsoport vezetője, Herbert Diess a részvényesek érdekeire tekintettel kijelentette, hogy a katalizátorok beépítésének költségeit nem teljes egészében viseli a Volkswagen, csupán annak 80 százalékát, ami azért még mindig tetemes költséget jelenthet a konszernnek, tekintve, hogy az átalakítás költségeit autónként 3000 euróra becsülik.Az autóhasználati tilalmak megelőzésére több német gyártó már tavaly elindított egy programot egyébként, amelyben 10 ezer euróig (durván 3,22 millió forint) terjedő kedvezménnyel lehet lecserélni a régebbi dízelüzemű autókat. Ennek révén több mint 200 ezer új kocsi került a német utakra, de ez a kormány szerint nem elég ahhoz, hogy valamennyi településen a köbméterenkénti 40 milligrammos egészségügyi határérték alá süllyedjen a levegő nitrogén-oxid-tartalma.- mondta Andreas Scheuer közlekedési miniszter a megállapodás részleteit ismertető berlini tájékoztatóján.Azzal kapcsolatban, hogy a tervek csak a német autógyártókra vonatkoznak, azt mondta, a piaci viszonyok várhatóan arra ösztönzik majd a külföldieket, hogy a német versenytársakéhoz hasonló konstrukciókat dolgozzanak ki a német dízelautó-tulajdonosoknak. A Renault például modelltől függően 2000-10000 euró kedvezményt adna, ha régebbi dízeles autó helyett a tulajdonos új autót választ.A program másik fő eleme az érintett településeken használt önkormányzati nehézgépjárművekre, például a hulladékgyűjtő járművekre vonatkozik. A szövetségi kormány 80 százalékos támogatást nyújt az SCR-rendszerek beépítésére, számítása szerint 28 ezer járművet lehet így modernizálni. Ugyancsak 80 százalékos támogatást kínálnak a kisiparosok és a szállítmányozó cégek járműveinek átalakítására, és tárgyalásokat kezdeményeznek a gyártókkal arról, hogy vállalják át a költségek fennmaradó 20 százalékát.Az Euro 4-es és az Euro 5-ös osztályba tartozó motorral működő járművek cseréje vagy átalakítása a Volkswagen-csoport 2015-ben kirobban dízelbotránya miatt került napirendre, mert kiderült, hogy több millió gyártmány a hivatalos adatoknál több káros anyagot bocsát ki. A probléma azért vált égetővé, mert a szövetségi közigazgatási bíróság februárban kimondta: az önkormányzatok korlátozhatják az Euro 6-osnál régebbi, korszerűtlenebb dízelmotorral működő járművek használatát azért, hogy a település levegőjének minősége megfeleljen az európai uniós előírásoknak, az Európai Bizottság pedig májusban beperelte Németországot a főleg a dízelmotorok használatával a légkörbe kerülő nitrogén-oxid egészségügyi határértéken felüli kibocsátása miatt.Kormányzati adatok szerint a szennyezettség 65 településen haladja meg az európai uniós szabályokban engedélyezett szintet. Hamburgban már korlátozzák is a régebbi dízelüzemű járművek használatát, a nagyváros két útszakaszáról kitiltották őket. A szövetségi kormány további korlátozások és behajtási tilalmak nélkül kívánja orvosolni a problémát, ezt szolgálja a kedden bemutatott program.