Micsoda november: meghúzták az év végét az autókereskedők

Az európai új autó értékesítések (amikor személyautó értékesítésről vagy eladásról írunk minden esetben az újautó-regisztrációt értjük ez alatt) száma közel 1,21 millió darab volt novemberben, amely 5,9 százalékos növekedést jelentett 2016 azonos időszakához képest az ACEA legfrissebb statisztikái szerint. Az év első tizenegy hónapjában pedig több mint 14 millió járművet értékesítettek az EU-ban, amely 4,1 százalékos növekedést jelentett év/év alapon.A meghatározó országok közül Olaszországban (+6,8%), Spanyolországban (+12,4%), Franciaországban (10,3%) és Németországban (+9,4%) is több autót értékesítettek , mint egy évvel korábban. Az Egyesült Királyságban (-11,2%) viszont kevesebb autót adtak el az előző év azonos időszakához képest, utóbbi országban a visszaesés döntően a Brexit miatti bizonytalansággal magyarázható még mindig.Az EU-ban a legjobban a litván (+57,4%) autópiac teljesített, igaz itt mindenképpen meg kell említeni, hogy a nagy emelkedés mögött az alacsony bázis állt elsősorban. Hogyha számszerűen nézzük, akkor csupán 2 425 darab autót adtak el az országban. Magyarországon is nagyon pörög az autópiac, 12 368 autó talált új gazdára, legalábbis ennyi új autót regisztráltak nálunk múlt hónapban, amely 31,4 százalékos növekedést jelentett 2016-hoz képest az ACEA statisztikái szerint.A volumengyártók a Fiat kivételével jól teljesítettek novemberben, a Volkswagen (+5,5%), a PSA csoport (+83,3% az Opel/Vauxhal megvételi miatt ekkora az ugrás), a Renault (+10,1%), a Ford (+4,3%), a Toyota (+11,7%), a Suzuki (+24,6%), a Kia (+12,8%) és a Hyundai (+5,9%) eladásai is növekedtek év/év alapon.A luxusautó-gyártók is több autót adtak el novemberben: a BMW (+2%), a Daimler (+2,5%), az Audi (+3,9%) és a Lexus (+14,3%) értékesítése is növekedett novemberben év/év alapon.