Musk hozzáállása miatt nagy pofonba szaladhat bele a Tesla

Musk viszont állítólag nem hajlandó abba belemenni, hogy egy kínai vállalattal szövetkezve kezdjen gyártásba.

A kínai akciójának ugyanakkor lehet egy nagyon fájdalmas következménye: ameddig nincs helyi termelése a Teslának, addig a Kínába bevitt járműveit 25 százalékos importvám terheli majd.

Elon Musk tavaly novemberben jelentette be, hogy a kínai hatóságokkal létrejött megállapodás alapján három éven belül megkezdődhet az első Tesla-gyár építése Sanghajban. Az akkori híradások szerint az üzemben elsősorban a szélesebb tömegeknek szánt Tesla Model 3-at gyártanák a kínai belföldi piacra, valamint a régió más országai számára. Itt készülhetne továbbá a Tesla Model X is, amellyel meglovagolnák az SUV szegmens népszerűségét az országban.A legfrissebb hírek szerint viszont szó sincsen még megállapodásról, a felek ugyanis nem tudnak egyezségre jutni az új gyár, illetve az azt működtető vállalat tulajdonosi struktúráját illetően. A kínai törvények ugyanis kimondják, hogyha egy külföldi autógyártó szeretne helyben termelni, akkor ahhoz előbb egy kínai partnert kell találnia, akivel vegyesvállalatot alapítva közösen végezheti a gyártását.A Tesla vezérének magatartása egyáltalán nem váratlan, Musk ugyanis szeret külön utakat járni. Jó példa erre az Egyesült Államok, ahol nem volt hajlandó más értékesítőkkel együttműködni, ezért kiharcolta, hogy a Tesla saját értékesítési hálózatot hozhasson létre és azon keresztül közvetlenül értékesíthesse a saját modelljeit a vásárlóknak.Ez pedig természetesen jelentősen megdrágítja a Teslákat, kiemeltképpen a helyi rivális gyártók modelljeivel szemben, amelyek egyre nagyobb számban jelennek meg a világ legnagyobb autópiacán.A Bloomberg beszámolója szerint vannak olyan vásárlók, akik ha tehetnék, Teslát választanának, mert sokkal fejlettebb akkumulátortechnológiát kínál az amerikai elektromosautó-gyártó, mint a kínai riválisok, de a magas értékesítési ár miatt ezt nem tehetik meg.Vagyis a Tesla akár több autót is értékesíthetne, hogyha olcsóbban tudná adni a modelljeit a kínai vásárlóknak. A helyzet a jövőben ráadásul tovább romolhat, idővel ugyanis a rivális gyártók és a most induló start-upok is megközelíthetik a Teslát az akkumulátor-gyártás területén, amelynek hatására még többen dönthetnek úgy, hogy egy helyi márka mellett teszik le a voksukat.