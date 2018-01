Na, vajon melyik autógyártó ígérte most meg, hogy 40 elektromos autót dob piacra?

A PSA csoport 40 darab részben vagy teljesen elektromos meghajtású modellt fog kínálni globálisan 2025 végére, az akció a cégcsoport mind az öt márkáját (Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall és DS) érinti majd

- jelentette ki Tavares. Majd hozzátette, hogy a PSA csoporttal a leghatékonyabb autógyártókká kívánnak válni, nem pedig a legnagyobbá.A francia autógyártó vezére beszélt az Egyesült Államokba történő visszatérésükről is, valamint arról, hogy 124 új modellt dobnak majd piacra a világ hat régiójában a következő hat évben.Természetes az önvezető autózás témaköre is előkerül, illetve ezzel kapcsolatos ígéretek is születettek. Tavares elmondása szerint a PSA csoport modelljeinek 80 százaléka részben automatizált lesz 2030 végére, míg a járművek 10 százaléka az automatizáltság két legmagasabb szintjén (LEVEL 4 és LEVEL 5) áll majd, vagyis részben vagy teljesen képesek lesznek emberi beavatkozás nélkül A pontból B pontba eljutni.Az Opellel kapcsolatban Tavares kiemelte, hogy hasonló stratégiával kívánják nyereségessé tenni, mint amit a PSA csoportnál is alkalmaztak korábban. Erre egyébként jó esélyük van a cég vezére szerint, ugyanis nagyon hasonló helyzetben van a General Motorstól átvett német autógyártó, mint amilyen helyzetben volt a PSA 2013-ban.