Nagy bajban a Volkswagen - Felfüggesztették az elektromos és hibrid autók eladását

Szünetel az alternatív meghajtású járművek gyártása

A társaságnál arra számítottak, hogy jobban sikerül az átállás

A WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures - világszinten összehangolt könnyűjármű-tesztelési eljárások) szabványt a Volkswagen dízelbotránya nyomán vezették be, az új mérési eljárás a várakozások szerint az eddiginél pontosabban mutatja meg, hogy egy autó a mindennapi használat során mennyi üzemanyagot fogyaszt és mennyi káros anyagot bocsát ki. Az Európai Unióban 2017. szeptember 1-jétől a WLTP alapján megállapított értékeket kell megadni az új fejlesztésű modelleknél, és 2018 szeptember 1-jétől az összes korábban kifejlesztett, de új gyártású személygépkocsinál is a WLTP szabványt kell alkalmazni.

Korábban figyelmeztettek: leállásokra fog sor kerülni

A negyedéves beszámolóban is kiemelt kockázatként szerepelt az átállás

A VW-nál a lapnak azt mondták, hogy hibrid meghajtású és gázüzemű kocsikra már rendeléseket sem vesznek fel, és elektromos autókat is legkorábban 2019 elejétől tudnak majd ismét szállítani.A gondot az okozza, hogy nincs elég mérőállomás és szakember az új szabványnak megfelelő típusengedélyek kiváltásához. Az elektromos, a hibrid és a gázüzemű modellek pedig a hagyományos meghajtású kocsiknál kevésbé kelendőek, ezért éppen ezeket a környezetbarát modelleket kellett hátra sorolni.A VW-nak nagyjából 260 modellvariációt kell levizsgáztatnia és engedélyeztetnie. A névadó Volkswagen márka esetében még csak 4 modellhez, az Audinál 7 modellhez szerezték meg az engedélyt. Így a VW áll a leggyengébben a német autógyártók közül - emelte ki a Welt am Sonntag, hozzátéve, hogy a BMW-nél és a Mercedesnél egyaránt száznál is több modellt vizsgáztattak le.- mondta a lapnak Herbert Diess vezérigazgató. Szerinte a politikai döntéshozók a hibásak, rosszul készítették elő az új szabvány bevezetését, a megszokott két-három év helyett csak másfél évet adtak a gyártóknak a felkészülésre.A Welt am Sonntag szerint viszont ez csak az egyik fő tényező, a VW-nál kialakult "káosz" annak is tulajdonítható, hogy a szakembereket lefoglalja a cég 2015-ben kirobbant dízelbotrányából adódó feladat, az érintett modellek motorvezérlő szoftverjének átalakítása.A beszámoló szerint a Volkswagennél nagyjából 250 ezer új autó halmozódhatott fel, amelyeket nem tudnak értékesíteni, mert nincs meg a szeptembertől kötelező új típusengedély.A Volkswagen június végén jelentette be , hogy augusztus és szeptember között ideiglenesen heti 1-2 napra felfüggeszti majd a termelést wolfsburgi gyárában, amely egyben legnagyobb üzeme is a világon. Akkor már jelezték, a lépésre azért van szükség, mert az autógyártónak a vártnál nehezebben megy a felkészülés az üzemanyag-fogyasztási és a károsanyag-kibocsátási értékek megállapítására szolgáló új nemzetközi szabványra.Herbert Diess, a Volkswagen csoport nemrég kinevezett vezérigazgatója akkor beszélt arról is, hogy nagyon komoly kihívás a WLTP rendszerre történő átállás. A Volkswagen márka esetében több mint 200 modellvariációt kell nagyon rövid idő alatt levizsgáztatni és engedélyeztetni, ráadásul az új típusú eljárás sokkal komplexebb és hosszabb, időben durván három-négyszeres ráfordítást igényel.Diess hangsúlyozta azt is, hogy kizárólag olyan modelleket fognak gyártani, amelyek átestek már a szükséges vizsgálatokon, míg a járműveket csak az után kezdik majd el kiszállítani, hogy azok megszerezték a szükséges engedélyeket.Mindent figyelembe véve úgy számoltak, hogy nagyon sok autót kell majd a lassú engedélyezési folyamat miatt ideiglenesen tárolniuk és ideiglenes leállásokat is be kell ütemezniük annak érdekében, hogy az elfekvő autók száma ne emelkedjen túlságosan magasra.A Volkswagen csoport a hét elején tette közzé második negyedéves beszámolóját, amelyben külön kitértek arra,hogy nehéz időszak elé néznek, a WLTP-re történő átállás ugyanis komoly kihívást jelent majd a számukra. A menedzsment ugyanakkor arról is beszélt, hogy az értékesítések megugrásának köszönhetően a cégcsoport árbevétele 5 százalékkal növekedhet idén a 2017-es üzleti évhez képest. Az üzemi marzs pedig 6,5-7 százalék között alakulhat a járműgyártó divíziónál.