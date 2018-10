Nagy bajban vannak a kereskedők: már 350 ezer dízelautó porosodik telepeken

A lízingszerződés értelmében ugyanis a lízingelő fél a szerződési idő lejártakor a maradványérték kifizetésével vagy megvásárolhatja a járművet, vagy akár vissza is adhatja azt a kereskedőnek. Az utóbbi megoldás a jelenlegi piaci kondíciók mellett nagy értékvesztéssel terheli meg a kereskedő mérlegét.A ZDK (Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe) szóvivőjének elmondása szerint a már egyébként is mintegy 25 százalékos veszteség mellett tovább nehezíti piaci helyzetüket az autógyáraknak a korosabb dízelautók új modellre cserélésére adott támogatása is, ami a használtautó-készletek felhalmozódásához vezetett. Amennyiben sorra kerül a korosabb dízelautók belvárosi forgalomból való kitiltása is, az még tovább fog rontani a helyzeten.Ágazati statisztikák szerint jelenleg már mintegy 350 ezer Euro-5 besorolású dízeljármű halmozódott fel a használtautó telepeken Németországban. Minden egyes lízingből visszavett jármű napi 28 euró költséget okoz a kereskedőnek a ZDK szerint.Az ágazatot az tudná kihúzni szorult helyzetéből, ha megszületne a megoldás a korosabb dízelautók utólagos műszaki átalakítására, amivel újra értékesíthetővé lehetne tenni őket. A szervizágazat már felkészült a munka elvégzésére, hatósági engedéllyel rendelkező berendezés egyelőre azonban egyrészt nem is létezik, másrészt számos autógyártó nem is hajlandó magára vállalni az átalakítás költségeit és berendezés garanciáját.