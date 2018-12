Nagyon korai lenne temetni a magyar autópiacot

Megtört a korábbi lendület

Behozza a lemaradást az autópiac

Sok autónál csak ez volt a gátja annak, hogy az új tulajdonos átvegye azt. Amint megérkeznek az adott modellekhez a tanúsítványok, a megrendelt autók forgalomba állnak és a piac vélhetőleg behozza az őszi hónapokban látott lemaradást

Mindezeket figyelembe véve a Magyar Lízingszövetség arra számít, hogy a következő 1-2 évben továbbra is emelkedőn marad a járműfinanszírozási piac, igaz, a múlt évben és az idén elért jelentős növekedési ütem lassulhat.

Az elmúlt években, hónapokban rendre kétszámjegyű növekedés volt tapasztalható a magyarországi új autók piacán, az őszi hónapokban viszont megtorpant a korábbi lendület. A szeptembertől november végéig tartó három hónapos periódusban 4 százalékkal 31 184 darabra csökkentek az eladások a Datahouse adatai szerint, miközben az év első nyolc hónapjában még összesítve 31 százalékkal közel 100 ezerre nőtt az újonnan eladott személyautók száma.Az autópiaci megtorpanás azonban nem a kereslet drasztikus visszaesésével, hanem az új, úgynevezett WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) fogyasztásmérési tanúsítvány bevezetésével magyarázható. A WLTP-bizonyítvány nélkül ugyanis nem kerülhet forgalomba új autó, sok modell pedig még nem rendelkezik vele - közölte a járműfinanszírozásban főszerepet vállaló lízingcégeket tömörítő Magyar Lízingszövetség.Ahogy arról korábban beszámoltunk , a magyar piac mellett a teljes uniós piac is veszített a korábbi lendületéből. Szeptemberben és októberben az uniós országokban 23, illetve 11 százalékkal kevesebb új autó kelt el, mint egy évvel korábban. Ehhez képest az év első nyolc hónapjában még 6 százalék feletti volt a növekedés.Tóth Zoltán, a Magyar Lízingszövetség főtitkára elmondta, hogy a gyártók folyamatosan szerzik be a különböző modellekre a WLTP-bizonyítványokat, de lemaradásban vannak.- tette hozzá a szakember.Az autópiaci megtorpanás ugyan érinti a lízingpiacot is, a lízingfinanszírozással megvásárolt az újautó-átadások számának csökkenése miatt átmenetileg mérséklődött az egyébként kimagasló növekedés. Tóth Zoltán a piaci trendeket bemutatva kiemelte, a magyar piacon 10 új autóból 4 kerül lízingkonstrukció segítségével az új tulajdonosokhoz.Kiemelte azt is, tavaly és az idén már a vállalkozások mellett a magánszemélyek körében is egyre népszerűbb a lízing. Az újautó-vásárlásokat az év első kilenc hónapjában 180 milliárd forinttal finanszírozták a lízingcégek, amit még további 58 milliárd flottafinanszírozás egészít ki. Ezen belül a magánszemélyek 43 milliárd forintért vettek igénybe lízingfinanszírozást, ami 53 százalékos emelkedésnek felel meg éves szinten.A főtitkára azt is elmondta, hogy a teljes lízingpiacon egyre népszerűbbek a fix kamatozású konstrukciók. A magánszemélyek és a cégek számára a változó kamatozású konstrukciók rizikósak lehetnek, az esetleges jövőbeni piaci kamatemelkedés ugyanis a havi lízingdíjak emelkedését eredményezheti. A teljes futamidőre fixált kamatozású konstrukciók ezzel szemben kiszámíthatóak, a havi lízingdíj nem változik.