Néhány óra és szigorúbb mérési teszten kell bizonyítania annak az autónak, amelyik forgalomba akar kerülni

A 2015 szeptemberében kirobbant Volkswagen-botrány megerősítette azt, amiről mindenki régóta beszélt, a 90-es évek elején bevezetett NEDC (New European Driving Cycle - Új Európai Vezetési ciklus) mérési ciklus elavult, könnyen kijátszható és teljesen alkalmatlan arra, hogy a segítségével meghatározzák az egyes márkák modelljeinek valós fogyasztását és károsanyag-kibocsátását. A WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure- Világszinten összehangolt Könnyűjármű-Tesztelési Eljárás) alkalmazásától viszont pont azt várják a szakemberek, hogy a segítségével a korábbinál pontosabban meghatározható lesz az, hogy egy adott jármű a mindennapi használata során mennyi üzemanyagot fogyaszt, és mennyi káros-anyagot bocsát ki. Továbbá fontos szempont volt az is, hogy az új mérési ciklus bevezetésével az autók fogyasztási és emissziós adatai összevethetőek legyenek globálisan.A helyzet az, hogy az Európai Unióban már 2017. szeptember 1. óta a WLTP alapján megállapított értékeket kell megadnia az autógyártóknak az új fejlesztésű modelljeiknél. 2018. szeptember 1-től viszont az összes korábban kifejlesztett, de új gyártású személygépkocsinál is a WLTP szabványt kell alkalmazni. A szükséges vizsgálatok hiányában az adott modellek nem szerezhetik meg a típusengedélyt, amely egyben azt is jelenti, hogy nem kerülhetnek értékesítésre, forgalomba.A korábban alkalmazott NEDC ciklushoz hasonlóan a WLTP is tisztán laboratóriumi eljárás marad, viszont egy sor olyan változtatást alkalmaznak, amelynek köszönhetően a vizsgálati módszer sokkal jobban szimulálja a valós vezetési körülményeket.Az új vizsgálat időben sokkal tovább tart, szélesebb hőmérsékleti tartományban végzik és a NEDC távolságnak több mint kétszeresét kell teljesítenie a tesztelt járműnek. A hidegindítást követően négy sebességtartományban történik a mérés a próbapadon, többszöri gyorsítással és fékezéssel. A legnagyobb sebesség 131 km/h, amely mintegy 10 km/h-val haladja meg az NEDC-ciklusét és a 46,5 kilométer/órás átlagsebesség is jóval magasabb.Fontos különbség az is, hogy a WLTP különböző extrafelszereltségeket is figyelembe vesz, ráadásul a méréseket egy adott típus összes hajtásláncával, valamint egy fapados és egy teljesen felszerelt, nehezebb változattal is elvégzik majd. Ezt követően pedig meghatározásra kerül egy "tól-ig" számpár, amelynek ismeretében könnyebben alkothatnak képet a vásárlók arról, hogy az adott modell mennyit fogyaszthat majd a valóságban.

Fontos arról is beszélni, hogy a WLTP-vel egy időben került bevezetésre a valós feltételek mellett végzett károsanyag-kibocsátási teszt, a Real Driving Emissions (RDE). Ennek célja, hogy a laboratóriumi körülmények között végzett WLTP-t kiegészítse egy, a valós vezetési körülmények között végzett vizsgálat is. Az RDE viszont nem a fogyasztásra fókuszál, hanem a NOx kibocsátást méri az egyes modelleknek a közúti felhasználása során. Az RDE-ciklus mintegy 90-120 percig tart és három, egyaránt 16 kilométeres szakaszból áll. A vizsgált járművel 60 km/óra alatt városban, 60-90 km/óra között országúton és 90-145 km/óra között autópályán közlekednek. A teszt során a maximális emelkedés legfeljebb 1200 méter lehet 100 kilométeren, míg a külső hőmérsékletnek -7 és +35 Celsius-fok között kell lennie.A laboratóriumi teszteket steril környezetben végzik, a teljesítendő feladatok pedig sztenderdek. A valóságban viszont rengeteg olyan tényező van, amely érdemben befolyásolhatja egy-egy jármű fogyasztását és károsanyag-kibocsátását, a laboratóriumi környezet és a rögzített feladok viszont nem alkalmasak arra, hogy ezeket szimulálják. Ott van például az aktuális időjárás, az adott út minősége, a domborzati környezet, az aktuális járműforgalom, egy-egy autó műszaki állapota, és ami talán a legfontosabb, a sofőrök vezetési szokásai. Éppen ezért a reálisabb fogyasztási és kibocsátási értékek meghatározása szempontjából fontos, hogy egy-egy modellt a valós felhasználás során is vizsgáljanak.Annak hatására, hogy a WLTP-menetciklus reálisabb képet ad egy adott modell fogyasztásáról és károsanyag-kibocsátásáról, a NEDC-ciklushoz képest magasabb értékek születhetnek. Ez viszont nyilván nem azt jelenti, hogy egy-egy modellnek megváltozna a tényleges fogyasztása csupán azért, mert más menetciklusnak kell megfelelnie.Az EU több országa alkalmaz szén-dioxid alapú adóztatást, amelynek lényege, hogy a járművek forgalomba helyezése és üzemeltetése során megállapított adó mértéke függ az autó károsanyag-kibocsátásától. Ezek az adóztatási rendszerek a hivatalos mérési teszteken produkált értékeket veszik alapul, amelyek az adott modell típusengedélyében is rögzítésre kerülnek. Éppen ezért lényeges, hogy az Európai Bizottság kimondta, hogy a WLTP-menetciklusra történő átállás nem lehet negatív hatással a járművek megadóztatására, az nem eredményezhet nagyobb költségeket a vásárlók számára.Az elmúlt hetek, hónapok egyértelművé tették, hogy a WLTP-re történő átállás komoly kihívást jelent az autógyártóknak, közülük többen jelezték, rövidebb-hosszabb időre egyes modelljeik gyártását is fel kell függeszteniük, hogy megfeleljenek az új követelményeknek. A legnehezebb helyzetbe egyértelműen a Volkswagen csoport került, amelynek nagyjából 260 modellvariációt (mostanra a modellek felével elkészültek) kell levizsgáztatnia és engedélyeztetnie, ehhez viszont a menedzsment korábbi tájékoztatása szerint nem állt rendelkezésre a szükséges számú mérőállomás és szakember.Fontos kitérni arra is, hogy a WLTP és az RDE rendszerek bevezetésével nagyon nehéz helyzetbe kerülhetnek az autógyártók, hiszen járműveiknek már a valós vezetéshez nagyon hasonló, illetve azokkal megegyező körülmények között kell teljesíteniük az egyre szigorodó környezetvédelmi előírásokat. Az elmúlt években megjelent tanulmányokból viszont az derült ki, hogy a járművek fogyasztása és károsanyag-kibocsátása jóval nagyobb a prospektusokban szereplő adatoknál, valamint a megengedett határértékeknél.Ez viszont problémát jelenthet, hiszen az Európai Unióban a kilométerenkénti szén-dioxid kibocsátás átlagosan 95 gramm lehet csak flottánként 2020 végére. Az igaz, hogy a kibocsátási normát fokozatosan vezetik be, ugyanakkor a meghatározott határértéket nem teljesítő autógyártók már 2020-ban és 2021-ben is súlyos bírságokra számíthatnak az EU-tól.Az IHS Markit számításai szerint, amelyeket az európai autópiacon tapasztalható értékesítési trendek vizsgálatára alapoznak, az autógyártók a legjobb esetben is átlagosan 102,3 g/km szén-dioxid kibocsátási átlagot tudnak majd elérni flottaszinten a kitűzött céldátumig.Ez pedig a gyakorlatban 11 milliárd eurós bírságot vonhat maga után. Ennél kedvezőtlenebb esetben pedig 122,9 g/km átlagos kibocsátással, 14 milliárd eurós bírság megfizetésére kényszerülhetnek.