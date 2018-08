Nincs ezeknél az autóknál népszerűbb a világon - Megjelent egy lista, tele meglepetésekkel

A Volkswagen Golf a legnépszerűbb német modell

A japán gyártók uralják a listát - De a Ford gyártja a legnépszerűbb modellt

A világ 10 legnépszerűbb modellje (galéria, 10 kép)

Kína magabiztosan vezet - Németország viszont az 5. helyre csúszott

Töretlen az SUV-k népszerűsége

A Top50-es összeállításban összesen 13 német autó szerepel, a Volkswagen 7, a Mercedes-Benz 3, míg a BMW és az Audi 1-1 modelljével képviselteti magát. A Volkswagen dominanciája nem véletlen, Kínában jelentős piaci részesedéssel bírnak, amely megnyomja az értékesítési számaikat. Az is sokat segít, hogy több olyan modelljük is van, amely más-más néven, de nagyon sikeresen fut az autópiacokon: ott van például a Volkswagen Passat, amelyet Magotan néven is árulnak, vagy a Jetta, amely Sagitar, Bora és Vento fantázianéven is kapható. Természetesen nem szabad megfeledkezni a gyártó legnépszerűbb modelljéről, a Golfról sem, amely tradicionálisan ott van az élmezőnyben a legjobban értékesíthető modellek listáján.Ugyanakkor nagyot téved az, aki úgy gondolja, hogy a Top50-es listát a németek dominálják, az igazi nagypályások azok a japánok: a Toyota 6, a Honda 5, a Nissan 3, a Mazda 2, míg a Suzuki és a Subaru 1-1 modellel képviselteti magát. A japánok legkelendőbb modellje a Toyota Corrola, amelyet ferdehátú változatával, az Aurisszal összevonva szerepeltetnek a listán. Ebből a modellből több mint 476 ezer darabot adtak el 2018 első félévében, vagyis majdnem 45 ezer darabbal többet, mint Volkswagen Golfból.Az amerikai autógyártók csupán 5 modelljükkel képviseltetik magukat a Top50-es listán, ugyanakkor a világ legnépszerűbb modelljét éppen a Ford gyártja. Az F-sorozatból több mint 534 ezer darabot értékesítettek globálisan az év első hat hónapjában.A világ legnagyobb autópiaca továbbra is Kína, ahol több mint 12,2 millió darab járművet értékesítettek az első félévben, amely közel 4 százalékos növekedést jelentett 2017 azonos időszakához képest. A második helyen az Egyesült Államok áll, ahol 8,62 millió autó került eladásra. A japán továbbra is a harmadik legnagyobb autópiac a világon, Németország viszont csupán az ötödik helyet tudta megszerezni, miután Indiában 1 989 842 darab autót értékesítettek, 9200 darabbal többet, mint a németeknél.Érdemes néhány szót ejteni arról is, hogy az SUV szegmens népszerűsége töretlen, ezekből a járművekből közel 15 millió darabot értékesítettek globálisan hat hónap alatt, amely 14 százalékos növekedést jelentett 2017 azonos időszakához képest. A Top50-es listán is rengeteg SUV szerepel, a tíz legnépszerűbb modellből hatot is ez a szegmens adott.