Önvezető autózás: végre választ kapunk az egyik legfontosabb kérdésre!

A technológiai fejlődés indukálta szabályozási igényt a jogalkotó igyekszik minél hamarabb kielégíteni. Természetesen az adott technológiának megfelelő fejlettségi szintet kell elérnie ahhoz, hogy a jogalkotó látóterébe kerüljön. Ami az önvezető járműveket illeti, világszerte felismerték a járművek automatizációjában rejlő gazdasági és társadalmi lehetőségeket, így számos ország jogalkotója megtette az első lépéseket. A jogi szabályozás azonban Magyarországon - a tesztelési fázisokat ide nem értve - egyelőre nem teszi lehetővé azt, hogy az erre alkalmas járművek önvezető funkcióját közúti forgalomban használni lehessen.Az önvezető járművek határokon átívelő használatához a tagállamok közlekedési szabályainak harmonizációjára van szükség. Tekintettel arra, hogy az önvezető/magasan automatizált járművek egyelőre nem kaphatnak típusengedélyt az Európai Unióban, korai az egyes tagállamok közlekedési és egyéb releváns szabályainak harmonizációjáról beszélni. A robotikai fejlődés azonban kiemelt figyelmet kap, amelynek egyik példája, hogy az Európai Parlament a 2017. február 16-án kelt állásfoglalásában ajánlásokat fogalmazott meg az Európai Bizottság számára a robotikára vonatkozó polgári jogi szabályokkal kapcsolatban. Az Európai Parlament rámutatott, hogy az autóiparnak van a legnagyobb szüksége hatékony uniós szabályokra az autonóm járművek határokon átnyúló fejlesztésének biztosítása érdekében és elsőként említette a polgári jogi felelősség (kárfelelősség) kérdéskörét, amelyet az állásfoglalás szerint uniós szinten kell kezelni az átláthatóság és a jogbiztonság azonos mértékének biztosítása érdekében.Már hazánkban is felismerték az önvezető járművekben rejlő gazdasági és társadalmi lehetőségeket és meg is tették az első lépéseket, méghozzá a tesztelési fázis jogi kereteinek kialakításával. A 11/2017. (IV. 12.) NFM rendelet ugyanis bevezette többek között a "fejlesztési célú autonóm jármű", a "tesztvezető" és a "fejlesztési célú autonóm jármű tesztje" jogi fogalmait, meghatározta a járműfejlesztő kötelezettségeit és felelősségét. A jogszabály rendelkezései értelmében azonban még a fejlesztési célú autonóm járműben is a jármű vezetőjének minősülő tesztvezetőnek kell tartózkodnia, aki bármely, a közlekedés biztonságát veszélyeztető helyzetben képes emberi irányítást gyakorolni.A zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához kapcsolódó közigazgatási hatósági ügyeket a 92/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. A jogszabály célja leegyszerűsítve az, hogy a tesztpálya megvalósításához szükséges hatósági engedélyek "minél hamarabb" a beruházó rendelkezésére álljanak. Ahhoz azonban, hogy önvezetésre képes vagy magasan automatizált járművek közúti forgalomban - nem pusztán tesztelési céllal - részt vehessenek, számos jogi akadályt le kell bontani, például a típusengedélyezés kapcsán. Ettől függetlenül könnyen elképzelhető, hogy pár éven belül megnyílik az út a közúti önvezető autózás előtt is.A közúti közlekedés járművekkel szembeni technológiai és biztonsági kritériumait nemzetközi szervezetek, többek között az Egyesült Nemzetek Szövetségének Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ/EGB) állapítja meg, amelynek a jelenleg hatályos előírása nem engedélyezi az automatikus kormányzási funkció működését egy bizonyos sebességhatár fölött. Első lépésként tehát az szükséges, hogy az önvezető járművekkel kapcsolatos technológia és biztonsági kritériumrendszert nemzetközileg állapítsák meg. Ezt követően az egyes államok jogalkotóin múlik, hogy a nemzeti szabályokat milyen sebességgel képesek megalkotni.A szabályozási környezetet természetesen számos ponton szükséges módosítani / kiegészíteni annak érdekében, hogy az önvezető járműveket (helyesebben: a járművek önvezető funkcióját) közúti forgalomban is használni lehessen. Elsősorban a közjogi szabályozást kell módosítani a jelenlegi jogi akadályok lebontásához. Ekként lehetővé kell tenni, hogy az önvezetésre képes jármű kaphasson típusengedélyt, valamint el kell érni, hogy a járművek ember általi vezetésére modellezett közlekedési szabályok (közlekedési törvény, KRESZ, stb.) megengedjék a teljes vezetési funkció automatikának való átengedését (kormányzás, lassítás-fékezés, a közlekedési szituációnak való döntések meghozatala, stb.). Magánjogi szempontból pedig egyes kártérítési felelősségi kérdések átgondolása tűnik megkerülhetetlennek.Valóban, a jogi szabályozás fogalmakra épül, így az önvezető funkció jelentéstartalmának meghatározása kiemelten fontos. Több nemzetközi szervezet tett már kísérletet az automatizáció különböző szintjeinek, így a teljes automatizáció definiálására, egyre többen tekintik irányadónak azonban az "Autóipari Mérnökök Nemzetközi Társasága" által kidolgozott fogalomrendszert. Eszerint az önvezetés (teljes automatizáció) a dinamikus vezetési feladatok valamennyi aspektusának automatika általi ellátása minden vezetési módban (pl. araszolás városi környezetben, sávváltás autópályán nagy sebességnél, stb.) és az összes elképzelhető közlekedési körülmény között. Ez magában foglalja tehát a kormányzást, gyorsítást, lassítást, megállást, a jármű és a környezet figyelemmel kísérését, taktikai döntések meghozatalát, a közlekedési eseményekre való reagálást.Egy közúti baleset kapcsán számos felelősségi kérdés merülhet fel szabálysértési és büntetőjogi szempontból, de polgári jogi (azon belül kártérítési jogi) szempontból is. Egy egyszerű példával szemléltetve az utóbbit, tételezzük fel, hogy az önvezető automatika nem észlel egy kanyart, a jármű letér az úttestről és kárt okoz az út mentén lévő kerítésben. Ki köteles megtéríteni a kárt a kerítés tulajdonosának? A gépjárművek vezetése a polgári jog szerint úgynevezett veszélyes üzemi tevékenységnek minősül, az ebből eredő kárt pedig a tevékenység folytatójának, tehát annak kell megtérítenie, akinek érdekében a veszélyes üzem működik. Ez pedig nem más, mint a gépjármű üzembentartója (a példánk esetében tételezzük fel, hogy a vezető azonos az üzembentartóval). A veszélyes üzemi felelősség szabályrendszere csak nagyon korlátozott esetekben teszi lehetővé az üzembentartó mentesülését, így az üzembentartónak kell fizetnie a károsultnak, akár ő vezette a járművet, akár az automatika. A kerítés tulajdonosának szemszögéből a fentiek kétségkívül igazságos eredményre vezetnek, azonban az üzembentartó szempontjából nem feltétlenül. A vezető ugyanis okkal kérdezhetné, hogy miért neki kell fizetnie, és miért nem a gyártónak, méghozzá közvetlenül a károsultnak, ha az automatika vezetett, az autót pedig a gyártó tájékoztatása alapján abban a tudatban vásárolta meg, hogy az képes az önvezetésre, arra rábízhatja magát és nem kell az utat figyelnie. A jogalkotó természetesen számos módon kezelheti az önvezető funkció okozta, harmadik személyeknél felmerülő károk kezelésének kérdését, így például: (a) változatlanul hagyja a jelenlegi szabályozást, miszerint az üzembentartó felel ilyen esetekben is, (b) a gyártót kötelezi a teljes kár megtérítésére a veszélyes üzemivel azonos felelősségi alapon, (c) a fenti megoldások egyfajta ötvözeteként az önvezető járművek gyártóját valamint az üzembentartót egyetemlegesen kötelezi az automatkika működése következtében felmerült károk megtérítésére.Kézenfekvő megoldásnak tűnik az ún. fekete dobozok használata, amely rögzítené például a baleset bekövetkezésének időpontját és koordinátáit és azt, hogy a baleset bekövetkezésekor az automatika vagy a járművezető vezette-e a járművet. Ez a megoldás megkönnyítené a bizonyítást valamint a gyártó és a vezető közötti elszámolást is abban az esetben, ha a például az önvezető funkció meghibásodása miatt harmadik személyeknél felmerült károkat az üzembentartó lenne köteles megtéríteni.