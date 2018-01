Rengeteg drága autót vehetnek idén a magyarok - Ezek a kedvencek

Az MGE szakértője szerint a szegmensben az új járművek átlagos tranzakciós ára 15-20 millió forint, ami egy-egy esetben 60-100 millió forintos egyedi árat is takarhat.

a prémium szegmens további bővülését megalapozza, hogy a piac láthatólag magára talált a válság óta.

A márka 2018-ban kétszámjegyű növekedést tűzött ki célul, miközben az MGE 8 százalék körüli bővüléssel számol a teljes piacon.

Az egyesület az idén a teljes piac 7,5 százalékos bővülését, 125 ezer új autó értékesítését prognosztizálja 2017-hez képest, amikor a Datahouse adatai szerint 116 ezer új kocsi kelt el. A teljes piac 10,2 százaléka tavaly a prémium kategóriába tartozott.Az adatszolgáltató 20 márkát sorol a prémium szegmensbe, amelyekEz kicsit elmarad a teljes piac 20 százalékos tavalyi bővülésétől, amit Hesz Tamás azzal magyaráz, hogyA szegmens több mint 70 százalékát Magyarországon három márka - a Mercedes, az Audi és a BMW - adja, amelyek az utóbbi években egymás között osztották el az első három helyet. Az erőrangsorban tavaly előkelő helyen állt még a Volvo és a Lexus, a többi márka eladása azonban már az 500 darabot sem közelítette meg. 120-150 darabos eladást produkált például az Infiniti, a Jaguar és a Porsche, 20-nál kevesebb járművet adott el a Maserati, a Tesla, a Ferrari, és tavaly egy Lamborghinire is volt vevő Magyarországon.Hesz Tamás kifejtette:Reménykeltő a városi szabadidőautók (SUV) erőteljes térnyerése - a magyar összpiac 30 százaléka jelenleg már SUV. Ezt a kategóriát eredetileg a prémium márkák alapozták meg - emlékeztetett, rámutatva: az a márka lehet piaci nyertes, amely a termékpaletta, kiemelten is a SUV kategória modelljeinek frissítésében újat tud hozni. Kitért arra, hogy a márkák ismertségében nagy támogatást jelenthet a magyarországi gyártóbázis, hosszabb távon ez az értékesítésben is megmutatkozik.A környezetbarát járművek - elektromos, illetve plug-in hibrid modellek térnyerése nem hagyja érintetlenül a prémium szegmenst sem, Hesz Tamás arról számolt be, hogy 2017-ben minden 10. eladott jármű ilyen volt a kategóriában. Kiemelte, hogy a Magyarországon tavaly eladott e-, illetve plug-in hibrid járművek 40 százaléka prémium kategóriás volt. Ugyanakkor - jegyezte meg - a jövő évben még nem kell arra számítani, hogy a prémium szegmens jelentősen eltolódna ennek a technológiának az irányába.Az MGE szakértője szerint a prémium kategória jövőjét középtávon a dízel technológia további sorsa befolyásolja. Rámutatott, hogy a dízelbotrány jelentősebb bizalomvesztés nélkül lecsengett, az Euro 6-os környezetvédelmi szabványnak megfelelő motorok korszerűségét nem kérdőjelezi meg a piac.A prémium piac motorja MagyarországonA Mercedes-Benz Hungária Kft. tájékoztatása szerint az előző évek termékoffenzívája alapozta meg a tavalyi sikert, amelyhez nagyban hozzájárul a márkakereskedői hálózat folyamatos fejlesztése is. Az MTI kérdésére kiemelték, hogy a vásárlók egyre inkább értékelik a magas szintű szolgáltatásokat, egyebek között a négyéves költségmentes karbantartást és a személyautókhoz járó ingyenes vezetéstechnikai tréningeket.A Mercedes személyautók számára 17 értékesítési pont és 22 szervizpont, a kishaszongépjárműveknél 12 értékesítési pont és 26 szervizpont áll rendelkezésre országszerte.A cég közölte azt is, hogy a Mercedes-Benz teljesen új elektromos személygépjármű-termékportfóliót épít, amelynek első tagja 2019-től lesz elérhető, addig pedig a plug-in hibrid modelljeivel van jelen. A kishaszongépjárművek esetében az első teljesen elektromos modell - a Mercedes-Benz eVito - 2018-ban érkezik a piacra.A szegmens második nagy szereplője,, 11 százalékot erősödve az előző évhez képest. A márka importőre, a Porsche Hungaria (PH) szerint a prémium piac ma már messze a válság előtti szintre tornázta fel magát. A szegmens növekedése dinamikus, mégis elmarad az összpiacitól, mivel a kereslet az alacsonyabb árkategóriában jobban élénkül.A prémium piacra jellemző, hogy az ügyfelek a legújabb technológiát és modelleket részesítik előnyben - mutatott rá a PH, megjegyezve: néhány modelljük életciklusának végéhez közelített 2017-ben, így ezek már nem tudták hozni a korábbi számokat. Nagy siker volt viszont a Q7 modell és az új Q2-es, valamint az új Q5-ös, ezekből többet is el tudtak volna adni.Jelezték, hogy a márka jelentős megújulás előtt áll, egy éven belül csaknem 10 új modell érkezik. Az új Q3-as gyártása ráadásul Győrben fog elkezdődni, így immár 5 modell lesz hazai gyártású - emelték ki.Kitértek arra, hogy a márka 2018. második felében mutatja be első teljesen elektromos, nagy hatótávolságú SUV modelljét, ennek Győrben készülnek az elektromos motorjai. 2019. végétől pedig minden évben egy új szegmensben jelentkezik a márka önálló, tisztán elektromos meghajtású modellel.