Romokban a Tesla: egy napon távozott két fontos vezetője

Fontos emberek távoztak

Beperelték a Teslát

Romokban az árfolyam

Dave Morton egy nappal azt megelőzően csatlakozott a Teslához, mint vezető könyvelő, hogy Elon Musk, a cég vezére a Twitteren bejelentette: kivezetné a vállalatát a tőzsdéről 420 dolláros részvényenkénti árfolyamon. Morton szerint ezt követően akkor médianyilvánosságot kapott a Tesla és úgy felgyorsultak a cégen belül az események, hogy azok messze meghaladták a várakozásait. Ezért újra kellett értékelnie a jövővel kapcsolatos terveit és a távozás mellett döntött.Morton ugyanakkor leszögezte, nagyon hisz a Teslában, annak küldetésében, jövőjében és nem volt nézeteltérés a cég menedzsmentje és közte.Morton alig egy hónapot bírt ki a vállalatnál, valószínűleg ez is szerepet játszott abban, hogy a befektetők adni kezdték a Tesla papírjait. Majd következett az újabb hír, amely begyorsította az árfolyam esését, Gabrielle Toledano, a vállalat HR-vezetője is bejelentette: nem tér vissza a Teslához a szabadságát követően.A mostani árfolyamesésben az is szerepet játszhat, hogy a sikeres short-befektető, Andrew Left beperelte a Teslát és vezérigazgatóját. Szerinte Elon Musk azért találta ki a már azóta elvetett részvény-kivezetési tervet, hogy "megégesse" azokat a befektetőket, akik a Tesla árfolyamának esésére fogadtak.Andrew Left a San Fransisco-i bíróságon nyújtotta be a keresetét. Az aktivista befektető korábban az elsők között volt, aki a kanadai gyógyszercéget, a Valeantot támadta, amit a "gyógyszeripar Enronjának" nevezett. Nem sokkal később a Valeant árfolyama összeomlott a cég üzleti praktikái és a szabályozói ellenőrzések miatt.A Tesla papírjai jelenleg 262 dolláron forognak, amely egyben azt is jelenti, hogy a vállalat árfolyama közel 7 százalékot zuhant a csütörtöki záráshoz képest.