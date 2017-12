Rossz hír az autósoknak: elszállhatnak a szervizdíjak Magyarországon

A stabilnak mondható 310-315-ös forint-euró árfolyam az új autók esetében nem indokolja, hogy a gyártók központilag emeljék az árakat, és ha extrém változás nem következik be a gazdaságban, nem is kell jelentős árváltozásra számítani jövőre. Vagyis az árak valójában a modellek technológiai felszereltségének változását, többletét követik le

Idén tovább araszolt a magyarországi újautó-értékesítés, az év végéig várhatóan 112 ezer új autó talál gazdára. Emellett egy másik kedvező elmozdulás is megfigyelhető: a magánszemélyek körében is nőtt a hitellel értékesített új személyautók aránya, így ez ma már meghaladja a harminc százalékot. Ehhez az kellett, hogy átláthatók legyenek a hitelkonstrukciók

Bár az új autók vásárlásakor áremelésre nem kell számítani, a szervizdíjak jelentősen nőni fognak

- mondta a lapnak Gablini Gábor. A Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének (Gémosz) elnöke szerint a 2,5 százalék körüli várható infláció sem eredményez áremelést az új járművek értékesítésekor.- mondta Gablini Gábor, aki szerint a fix kamatozású kölcsönök is a hitelfelvételi kedvet erősítették.Az ügyfelek tehát már sokkal kevésbé bizalmatlanok, ha hitelről van szó. Arra lehet számítani, hogy a kölcsönnel új autókat vásárlók aránya is tovább nő, és a következő években egyre több új autót értékesíthetnek Magyarországon. A Gémosz elnöke szerint az eladások 2020-ra elérhetik a 160-180 ezret.- emelte ki Gablini. Ennek oka, hogy a márkaszervizeken túl a komplett autójavító ipar létszámhiánnyal küzd, miközben az autók száma jelentősen megemelkedett. Ráadásul az egyes műhelyek már nem tudnak többet fordítani technológiai fejlesztésekre. Mindeközben a szervizekben a nyugat-európai bérekkel kell versenyezniük a munkáltatóknak, épp ezért az áremelés akár két számjegyű is lehet.