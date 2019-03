S3XY: bemutatta legújabb modelljét a Tesla!

A Tesla vezére nem árult zsákbamacskát, az az ígérete, amely szerint a Model Y nagymértékben fog hasonlítani a Model 3-ra, amelynek alapjaira felépítették az új crossovert, megfelel a valóságnak. Az új jármű első ránézésre nekünk egyébként olyan, mintha egy Model 3-t felpumpáltak volna, kétség kívül szoknia kell a szemnek. Az egymás mellé állított Tesla-modelleket végignézve elmondhatjuk azt is, hogy a Model Y nagyjából a szintén SUV szegmensben versenyző Model X-el lesz majd egy magasságban, illetve látható az is, hogy az új modell vezető a Model 3 sofőrjéhez képest magasabb üléspozíciót kap majd. De hagyjuk az első benyomásokat, Musk ugyanis sok, eddig ismeretlen részletet is megosztott az új autóról.

Forrás: Teslarati

A legnagyobb hatótávolság 300 mérföld (durván 485 kilométer) lesz

A 0-100 km/h-ra történő gyorsításhoz 3,5 másodperc is elegendő lehet

A törésteszten az 5 csillag szintén borítékolható

A légellenállási együttható pedig 0,23 lesz

Például azt, hogy a Model Y már 39 ezer dollárért elérhető lesz, persze nem most, a tervek szerint csak 2021 tavaszától. Musk ugyanis folytatja a korábban már jól bevált stratégiát, vagyis azt, hogy az új modellnek először a jóval drágább változatait dobja csak piacra, amelyeken pénzt is tud keresni. Éppen ezért, ha valaki az elsők között akar majd beleülni egy Model Y-ba 2020 őszén, akkor legkevesebb 47 ezer dollárt kell fizetnie. Musk egyébként megosztott egy olyan diát a prezentációja során, amely összefoglalja a Model Y egyes változatainak legfontosabb adatait. Ebből többek között kiderült az is, hogy

Forrás: Electrek

Akár 7 ülés is kerülhet az autóba

Már rendelhető a Model Y

Természetesen, mint minden korábbi bemutatónál, a kiválasztottak már ki is próbálhatták a Model Y-t. Az Electrek is közzétett egy rossz minőségű, közel két perces videót, amin ugyan nem sok látszik, de a belső teret meghatározó hatalmas érintőképernyő jól kivehető.A fentieken túl érdemes néhány dolgot még kiemelni, például azt, hogy a Model Y is ugyan azt az akkumulátorcsomagot kapja majd, mint ami a Model 3-ban van. Az új modell viszont nagyobb méreténél fogva nehezebb is lesz, ez okozza azt, hogy valamivel kisebb hatótávolságot tud majd biztosítani egyetlen töltéssel. A betervezett 5 csillagnál a Tesla azért jóval tovább megy, azt ígérik, hogy az elődökhöz hasonlóan az új autójuk lesz a legbiztonságosabb a maga kategóriájában. És a mostani bemutatóból kiderült az is, hogy a Model Y elérhető lesz egy plusz üléssor beszerelésével 7 személyes változatban is. Ennek pedig azért van jelentősége, mert a Tesla így nem csak a rivális gyártók corssovereit támadja majd, hanem a családi egyterűit is. Persze a plusz üléssor feláras lesz, a leendő vásárlóknak 3 ezer dollárt kell érte fizetniük. Tesla egyébként máris elérhetővé tette a Model Y-t, így azok a vásárlók, akik kedvet kaptak az autóhoz, már 2500 dolláros foglaló ellenében meg is kezdhetik a hosszú hónapokig tartó várakozást. Teslarati , Portfolio)