Senki nem volt képes olyan bravúrra Európában, mint a Dacia

Nincs jele fordulatnak - Zsinórban harmadik hónapja csökkennek az eladások

Az EU-ban tovább csökkent az új autók értékesítése novemberben, amely döntően még mindig azzal volt összefüggésben, hogy több autógyártóknak nehézségeket okozott az új, szigorúbb WLTP-menetcikulsra történő átállás. 2018. szeptember 1-től ugyanis az összes korábban kifejlesztett, de új gyártású személygépkocsinál is a WLTP szabványt kell alkalmazni. A szükséges vizsgálatok hiányában viszont az adott modellek nem szerezhetik meg a típusengedélyt, amely egyben azt is jelenti, hogy nem kerülhetnek értékesítésre, forgalomba. Ez volt az oka annak például, hogy egyes gyártók korábban sok modelljükre nem tudták megszerezni a forgalomba hozáshoz szükséges engedélyt, emiatt pedig a termelés korlátozására kényszerültek és több modell egyáltalán nem volt elérhető Európában.A szeptemberi drámai és az októberi jelentősebb visszaesés után az európai új autó értékesítések (amikor személyautó értékesítésről vagy eladásról írunk minden esetben az újautó-regisztrációt értjük ez alatt) száma közel 1,12 millió darab volt novemberben, amely 8 százalékos csökkenést jelentett 2017 azonos időszakához képest az ACEA legfrissebb statisztikái szerint. Az év első tizenegy hónapját figyelembe véve elmondható, hogy több mint 14,1 millió személyautó fogyott az EU-ban, amely csupán 0,8 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.A novemberi statisztikákkal kapcsolatban érdemes elmondani azt is, hogy az EU meghatározó autópiacain kevesebb autót értékesítettek, mint egy évvel ezelőtt: Franciaországban (-4,7%), az Egyesült Királyságban (-3%), Spanyolországban (-12,6%), Németországban (-9,9%) és Olaszországban (-6,3%) is visszaesés volt megfigyelhető. Múlt hónapban csupán öt olyan ország volt az EU-ban, ahol nőttek az új autó eladások: Litvániában (+17,2%), Görögországban (+5,7%), Lettországban (+4,9%), Lengyelországban (+2,1%) és Szlovákiában (+0,6%) is több autót adtak el, mint 2017 azonos időszakában.

A Dacia eladásai nőttek a legnagyobb mértékben

Ha az egyes cégcsoportokat nézzük, akkor a Volkswagen-csoport márkái állnak a lista végén, a Porsche eladásai több mint 62 százalékkal, az Audié pedig közel 40 százalékkal zuhantak. Ehhez képest a Nissan közel 31 százalékos és a Renault több mint 28 százalékos visszaesése egészen barátinak mondható.Ugyanakkor voltak olyan gyártók is szép számmal, amelyek ebben a nehéz időszakban is képesek voltak arra, hogy növeljék eladásaikat: a Skoda (+1,1%), a Seat (+1,2%), a Toyota (4,5%), a Mercedes (4,5%) és a Volvo (+13,4%) is több autót értékesített 2018 novemberében, mint egy évvel korábban.Az abszolút győztes pedig a Dacia lett, a márka múlt hónapban több mint 44 ezer autót értékesített, amely több mint 15 százalékos növekedést jelentett 2017 azonos időszakához képest.