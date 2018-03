Sok tízmilliárdos járműipari beruházás indul Magyarországon

A járműipar legnagyobb jövőbeli kihívásairól is szó lesz a Portfolio-MAGE Járműipar 2018 áprilisi konferenciáján. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A magyar üzem a Hankook európai stratégiájának kulcsfontosságú része, mivel ez az egyetlen termelőegység a régióban. Ennek megfelelően a kontinens gumiabroncs-piacának igényeit elégíti ki. A bővítés negyedik szakasza várhatóan 290 millió euró körüli (durván 91 milliárd forint) befektetési összeget fog elérni, és mintegy 150 új munkahelyet jelent, valamint évente több mint 550 ezer közép- és nehéz tehergépkocsi- valamint busz-gumiabroncsot termel majd.A 2006. júliusi alapkőletétel óta eltelt időszakban a gyár folyamatosan bővült és korszerűsödött. A legfrissebb fejlesztéseknek köszönhetően a gyártási kapacitás eléri a napi több mint 55 ezer gumiabroncsot. Ez évente legfeljebb 19 millió gumiabroncsot jelent, közel 900 méret- és modellváltozatot a személygépkocsik, SUV-k, kisteherautók és könnyű tehergépkocsik számára.Az elmúlt 10 év során a vállalat az európai közép- és nagyméretű tehergépkocsi- és buszabroncs-szegmensben is megerősítette pozícióját. A Mercedes-Benz 2014-ben választotta a Hankookot eredeti gumiabroncs-beszállítójává, és ugyanígy tett 2015-ben az MAN és 2016-ban a Scania is. A vállalat 2013-tól az Európában a legnagyobb pótkocsi gyártónak számító Schmitz Cargobull számára is szállít gumiabroncsokat.