Sokba került Elon Musknak a saját hanyagsága

vagyona saját felelőtlenségének következtében 300 millió dollárral csökkent percek leforgása alatt.

Don't bite the hand that feeds you -> Tesla debt rolling over pic.twitter.com/3vvzEcQl8P — Jonathan Ferro (@FerroTV) 2018. május 3.

Érdekes, egyes résztvevők szerint felelőtlen konferenciahívást tartott Elon Musk a Tesla legújabb gyorsjelentésének megjelenése után. Volt, hogy egyáltalán nem akart válaszolni az elemzők érdemi kérdéseire, amelyek egyébként nyilván a társaság szempontjából legérzékenyebb ügyeket feszegették (Model 3 gyártása, tőkebevonás). Egyes kérdéseket túl száraznak és nem túl barátinak tartott.Mindezt a befektetők nem értékelték, ahogyan arról be is számoltunk cikkeinkben . Az autógyártó árfolyama 8% feletti mínuszban is járt, ami azt jelenti a Tesla-alapítója számára, hogyVan, aki csak annyit tanácsolt Elon Musknak a legújabb vitái kapcsán, hogy ne harapj abba a kézbe, amelyik enni ad. Vagyis nem kéne húzogatni a Wall Street-i befektetők bajszát.