Szabálytalanul működik az autó? - Visszahívhatják, és 30 ezer eurós bírság is kiszabható

Itt viszont fontos hangsúlyozni, hogy nem sikerült elfogadtatni a Bizottságnak a javadalmazási rendszer módosítására irányuló javaslatát, amelynek célja annak elkerülése volt, hogy a műszaki szolgálatokat közvetlenül a gyártók fizessék. Így a jövőben is fennmarad majd egy nagyon erős érdekviszony, hiszen a típusjóváhagyáshoz szükséges teszteket olyanok fogják elvégezni, akiket az autógyártók fizetnek.

Ez is jelentős előrelépés, hiszen a jelenlegi szabályozás úgy néz ki, hogy a jogi keretet ugyan az EU határozza meg, azonban annak ellenőrzése, hogy a gépjárműgyártók megfelelnek-e a szabályoknak, teljes mértékben a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik. Ha egy járműtípust valamelyik tagállamban jóváhagytak, azt az egész EU-ban szabadon forgalomba lehet helyezni. Az előírásoknak való meg nem felelés esetén csak a személygépjármű típusjóváhagyását megadó nemzeti hatóság tehet olyan korrekciós intézkedéseket, mint például visszahívás elrendelése és közigazgatási szankció kiszabása.

A dízelbotrány kirobbanása után az Európai Bizottság komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy többé ne fordulhasson elő hasonló helyzet, első érdemi lépésként 2016. január 27-én beterjesztették azt a javaslatot, amelynek célja az EU-típusjóváhagyási keretrendszer átfogó megreformálása volt. Ezzel a javaslattal kapcsolatban az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság politikai megállapodásra jutott múlt héten, így hatalmas lépést tettek annak irányába, hogyA mostani megállapodás értelmében a műszaki szolgálatoknak rendszeresen és szigorú teljesítménykritériumok alapján végzett független ellenőrzéseken kell megfelelniük ahhoz, hogy az új modellek vizsgálatára és ellenőrzésére vonatkozó tagállami kijelölésüket megszerezzék és megtartsák. Probléma esetén a Bizottságnak és a többi tagállamnak lehetősége lesz arra, hogy kifogást emeljen a kijelölés ellen.Annak érdekében pedig, hogy biztosítsák a vonatkozó szabályok uniós szintű végrehajtását és következetes betartatását, bizottsági ellenőrzési rendszer alá vonják majd a nemzeti típusjóváhagyó hatóságokat.Az uniós társjogalkotóknak sikerült megállapodásra jutniuk abban is, hogy a jövőben a tagállamoknak a már piacon lévő járművek körében is rendszeres, szúrópróbaszerű ellenőrzéseket kell végezniük és azok eredményeit közzé kell tenniük. Ez komoly változást jelent majd a jelenleg érvényes típusjóváhagyási szabályozáshoz képest, hiszen az főként a gyártósorról vett prototípusok előzetes (ex ante) ellenőrzésére terjed ki.Ráadásul ezentúl valamennyi tagállamnak lehetősége lesz arra, hogy határain belül azonnal védőintézkedéseket tegyen a jogszabályoknak nem megfelelő járművek ellen, anélkül, hogy meg kellene várnia a típusjóváhagyást kiadó hatóság intézkedését, ahogy az jelenleg történik.A jövőben a Bizottság a tagállamoktól függetlenül végez majd piaci ellenőrzéseket, és lehetősége lesz arra is, hogy uniós szintű visszahívásokat kezdeményezzen.Brüsszelben természetesen továbbra is fenntartják a jelenlegi szabályozást, amely tiltja az úgynevezett kiiktató eszközök használatát. Ennek a tilalomnak a felügyeletét és érvényesítését a nemzeti hatóságok látják el, de a döntéshozók most egy lépéssel továbbmentek: a jövőben az autógyártóknak betekintést kell engedniük a járművek szoftverprotokolljaiba. Ez az intézkedés szorosan kapcsolódik a valós vezetési feltételek mellett végzett kibocsátási vizsgálatokra vonatkozó jogalkotási csomaghoz, amelynek köszönhetően igen nehéz lesz kijátszani a kibocsátási követelményeket, a várakozások szerint legalábbis. Emellett a mostani megállapodás magában foglalja azt is, hogy gyártóknak - akárcsak az USA-ban - kötelezően közzé kell tenniük kibocsátás-csökkentési stratégiáikat.Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság által háromoldalú tárgyalások során elért előzetes politikai megállapodást most az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak kell hivatalosan jóváhagynia.