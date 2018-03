Szép csendben elkészült egy felmérés az új Tesláról, megdöbbentek a készítők

Sokkal több amerikai vásárolna a Tesla új modelljéből, mint azt korábban gondolták egy nemrég elkészült felmérés szerint

A Model 3-nak esélye van arra, hogy megismételje a Model S sikerét és piacvezetővé váljon a saját szegmensében. Ha tényleg így lesz, az fájni fog a rivális autógyártóknak.

Sokkal többen vennének új Teslát, mint gondolták

Hosszú távon, vagyis a mostani időponttól számított 10 évben, a Tesla 17 százalékos piaci részesedést érhet el az amerikai autópiacon, összhangban a felmérés eredményével. Azt azért gyorsan hozzáteszik, hogy tisztában vannak azzal, hogy könnyű egy kérdésre igennel válaszolni, míg valóban kifizetni egy autóért 40 ezer dollárt, már sokkal nehezebb dolog.

A Tesla piaci részesedése a jelenlegi 0,5 százalékos szintről 1,5 százalékig emelkedhet az amerikai autópiacon a Model 3, S és X eladásainak köszönhetően.

A Model 3 is piacvezető lehet a saját szegmensében?

A Model S nem csak azt mutatta meg, hogy képes más autógyártók elektromos modelljeivel versenyezni, hanem bebizonyította, hogy piacvezetővé tud válni függetlenül attól, hogy belsőégésű motorral szerelt autókkal vagy elektromos autókkal versenyez.

Kiderült, hogy a belsőégésű motorral szerelt járművek vásárlói erős hajlandósággal rendelkeznek arra, hogy átüljenek inkább egy Teslába. Ez pedig az eladások csökkenését vetíti előre a legtöbb rivális autógyártó esetében.

A német autógyártóknak még a hazai terepnek számító európai autópiacon is számolniuk kell a Tesla térnyerésével.

Abból következőleg, hogy a Tesla képes volt elérni az Egyesült Államokhoz hasonló sikereket Európában, a tendencia folytatódhat más régiókban, kiemeltképpen Ázsiában.

Az a tény, hogy a Model S képes volt piacvezetővé válni a felsőkategóriás luxusszedánok között, felveti annak a lehetőségét, hogy a Model 3 hasonló sikereket érjen el a saját szegmensében, a középkategóriás luxusszedánoknál.

Nemrég a Loup Ventures elkészített egy felmérést , amelynek keretében 519 amerikait kérdeztek meg arról, hogy venne-e Tesla Model 3-t 40 ezer dollárért. Nagy meglepetésre a résztvevők 17 százaléka válaszolt igennel, amely sokkal magasabb volt annál, mint amire a felmérés készítői korábban számítottak. Ráadásul a válaszadók 22 százaléka vallotta azt, hogy talán vásárolna ennyi pénzért a Tesla új modelljéből, míg 61 százalékuk nemleges választ adott a kérdésre.Azoknak, akiknek nem ismerős a Loup Ventures neve, érdemes tudniuk, hogy egy olyan kockázati tőkealapról van szó, amely a virtuális valóság, a kiterjesztett valóság, a mesterséges intelligencia és a robotika területére fókuszál. És a kockázati tőkealap egyik alapítója és társtulajdonosa az a Gene Munster, aki 21 évet töltött a Piper Jaffraynél a technológiai szektor elemzőjeként. Munster egyike volt azoknak, akik az Apple-részvényekben rejlő lehetőségekre figyelmeztettek, még az előtt, hogy ötvenszereződött volna a cég árfolyama.A felmérés alapján Munster és csapata előrejelzést adott arra vonatkozóan, hogy várhatóan hogyan alakul majd a Teslák értékesítése a jövőben, illetve mekkora piaci részesedést érhetnek el az Egyesült Államokban:A Loup Ventures arra vonatkozóan is adott előrejelzést, hogy számításaik szerint mekkora piaci részesedést szerezhet a Tesla az amerikai autópiacon a következő 2 évben. Az eddig megjelent gyártási adatokból, valamint a cég által adott előrejelzések alapján egyrészt arra számítanak, hogy idén 168 ezer darab Model 3 kerülhet leszállításra. Továbbá meglátásuk szerint nem lesz érdemi változás az új modellre leadott előrendelések számában, vagyis durván 455 ezer autóra továbbra is igényt tartanak majd a vásárlók. Hogyha ezek a feltételek teljesülnek és a Tesla képes lesz felpörgetni az új modell gyártását annyira, hogy a következő két évben leszállítsa az összes előrendelt Model 3-t, akkorMunsterék egyben figyelmeztetnek is a Model 3 gyártásának felfuttatásával kapcsolatban arra, hogy az nem lineárisan fog alakulni. Véleményük szerint lesznek olyan időszakok, amikor ideiglenes leállásokra lesz szükség annak érdekében, hogy a termelést optimalizálják. Az ezekkel kapcsolatos hírek miatt ugyanakkor nem kell aggódni, hiszen az ilyen leállások természetes részét képezik a gyártás felfuttatásának.Részben a Loup Ventures optimista várakozásaira alapozva, részben pedig Victor Dergunov, a Seeking Alpha egyik szerzőjének cikke nyomán tette fel azt a kérdést a CleanTechnica, hogy vajon az új Model 3 is piacvezető lesz, ahogy a Model S piacvezetővé vált a saját szegmensében?Dergunov anyagában felidézi, hogy a Tesla Model S európai értékesítése közel 30 százalékkal ugrott meg, így összesen 16132 darabot adtak el az elektromos modellből tavaly. A Mercedes S-osztályból 3 százalékos növekedést követően 13359 darabot, míg a BMW 7-es sorozatából 13 százalékos visszaesést követően 11735 darabot értékesítettek csupán. Ez viszont komoly érvágás a riválisoknak, hiszen itt már konkrétan arról van szó, hogy hazai pályán sikerült őket megvernie az amerikai elektromosautó-gyártónak.Amerikában ez a bravúr már 2016-ban is sikerült, ráadásul tavaly megőrizte első helyét a felsőkategóriás luxusszedánok között a Model S azt követően, hogy közel 28800 autót értékesítettek belőle. A helyi nagy rivális modellből, a Cadillac XTS-ből viszont 27 százalékkal kevesebb fogyott 2017-ben, mint egy évvel korábban, így csupán 16 275 darabot adtak el, míg a Mercedes S-osztályból 16 százalékkal kevesebb fogyott, amely 15888 darabos értékesítést jelentett tavaly.Az elmúlt évek eladási statisztikái alapján, illetve a Model S piaci dominanciáját látva Dergunov 5 dologra is felhívta a figyelmet:Ez utóbbi különösen fájó lenne a riválisok számára, hiszen míg a felsőkategóriás luxusszedánok esetében néhány tízezer darabos értékesítésekről beszélünk, addig az olyan modellekből, mint a Mercedes C-osztály, a 3-as BMW vagy az Audi A4-es, többszázezer darabot értékesítenek éves szinten.