Szigorít Brüsszel: földrengésszerű hatással lesz a foglalkoztatásra

Szigorú megállapodás született

Az uniós tagállamok és az Európai Parlament megbízott tárgyalói hétfőn este megállapodtak, hogy 2025-től csak a 2021-eshez képest átlagosan 15,0 százalékkal, 2030-tól pedig 37,5 százalékkal kevesebb szén-dioxidot kibocsátó új járművek kerülhetnek forgalomba az Európai Unióban.

A szén-dioxid-kibocsátás 37,5 százalékos csökkentése 2030-ig jól hangzik ugyan, valójában azonban a jelenlegi helyzetet alapul véve teljességgel irreális célkitűzés. A szakma mélységesen elítéli az ilyen tisztán politikai indíttatású, technológiai és társadalmi-gazdasági szempontokat teljes mértékben figyelmen kívül hagyó döntéseket.

A szigorításnak földrengésszerű hatása lesz a foglalkoztatásra

Rámutatott, ezek az "extrém módon ambiciózus" célkitűzések "földrengésszerű" hatással lesznek a foglalkoztatásra az autóipar teljes beszállítói vertikumában, ami jelenleg 13,3 millió alkalmazottat foglalkoztat szerte Európában.

Európa a legszigorúbb

A jelenleg érvényes szabályok szerint 2021-től kilométerenként átlagosan 95 grammot meg nem haladó szén-dioxid-kibocsátású új járművek helyezhetők csak forgalomba az EU-ban.A csökkentési előírás szigorúbb lett, mint arra az autóipar számított, és ténylegesen csak akkor lesz teljesíthető, ha a belsőégésű motorok mellett nagy tömegben kerülnek az utakra zéró károsanyag-kibocsátású járművek, például elektromos autók. Az autógyártók tehát szerkezetátalakítási kényszerbe kerülnek, ami szerintük tetemes munkahelyvesztéshez vezet majd.Az uniós tagországok eredetileg a szén-dioxid-kibocsátás 35 százalékos csökkentését tervezték előírni 2030-ra, Németország pedig ennél is kisebbet, 30 százalékosat. Az Európai Parlament viszont 40 százalékos csökkentési követeléssel szállt be az alkuba.A hétfőn este kihirdetett kompromisszumos megállapodás az átlagos 37,5 százalékos csökkentés mellett könnyű haszongépjárművek esetében 31 százalékos csökkentést irányoz elő. A köztes cél pedig 2025-ig átlagosan 15 százalékos csökkentés minden járműkategóriára.Az európai autóipar szakmai képviselete, az ACEA kritikus hangot ütött meg kommentárjában:Az ACEA főtitkára, Erik Jonnaert hozzátette, a szervezet tagjai természetesen mindent megtesznek járműveik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése érdekében, de ezek a kitűzött határértékek nagy terhet fognak róni az európai autóiparra. A kitűzött határértékeket a jelenlegi helyzetben realisztikusan megvalósíthatónál sokkal több elektromos és más alternatív hajtású autó piacra juttatásával lehetne csak teljesíteni.A szén-dioxid-kibocsátásról született megállapodás még az Európai Bizottság jóváhagyására vár és az Európai Parlament elé kerül szavazásra.A mostani döntés kapcsán érdemes visszaemlékezni arra, hogy a szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó első egyezmény 1998-ban született az Európai Autógyártók Szövetsége és az Európai Bizottság között, melynek értelmében a gyártók vállalták, hogy 2008-ig 140 g/km-re csökkentik flottájuk szén-dioxid kibocsátását.A gyártók többsége a kitűzött céldátumra nem tudott eleget tenni vállalásának, ez azonban nem riasztotta el Brüsszelt az újabb szigorítástól. Az Európai Bizottság és a Tanács elfogadta a 443/2009/EK Rendeletet, amely kimondta, hogy 2015-re átlagosan 130 g/km szén-dioxid kibocsátást kell teljesíteni flottánként, míg a legfrissebb, kompromisszumos megegyezés értelmében 2020 végére a kilométerenkénti szén-dioxid kibocsátás átlagosan 95 gramm lehet csak flottaszinten. Ezzel a döntésével az EU alkalmazta a legszigorúbb előírást az autógyártókra vonatkozóan a szén-dioxid-kibocsátás területén, Japán, Kína és az Egyesült Államok sokkal megengedőbb volt.A most elfogadott kompromisszumos megállapodás véglegesítésével az EU a jövőben is a legszigorúbb elvárásokat támaszthatja majd az autógyártók felé. Történhet mindez egy olyan időszakban, amikor az eddig is megengedőbb Egyesült Államokban Donald Trump amerikai elnök nemrég olyan ötletet is felvetett, hogy szigorítás helyett lazítani kellene az autógyártók szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó előírásokon. Igaz, erről pont maguk a gyártók igyekeztek lebeszélni az elnököt, mert tartottak attól, hogy a rövidtávú előnyökért cserébe közép-és hosszútávon nagy árat fizethetnek a versenyképesség területén.

Miért van szükség ekkora szigorításra?

Egyrészt a közlekedés az egyetlen olyan ágazat az Unióban, ahol az üvegházhatású gázkibocsátás még mindig növekszik, ezen a helyzeten pedig változtatni kell

Másrészt az ENSZ éghajlat-változási keretegyezményében vállaltak teljesítése érdekében fel kell gyorsítani a teljes közlekedési ágazat szén-dioxidmentesítését, és kitartóan haladni kell afelé is, hogy az évszázad középére az üvegházhatást okozó gázok ágazati kibocsátása terén az aláírók elérjék a nulla kibocsátást

Harmadrészt a közlekedésből származó légszennyező anyagok kibocsátását, melyeknek jelentős egészség- és környezetkárosító hatása van, szintén haladéktalanul és drasztikusan csökkenteni kellene

Sok szó esik arról, hogy a mostani javaslat elfogadása milyen hátrányokkal jár majd azoknak az országoknak, ahol nemzetgazdasági szempontból meghatározó szerepet tölt be a járműipar. Arról viszont már kevesebbet hallani, hogy a mostani szigorítás nélkül aligha lehet érdemi előrelépéseket elérni fontos területeken:Ezeknek a kiemelt céloknak az elérése pedig elképzelhetetlen anélkül, hogy a hagyományos, belsőégésű motorral szerelt járművek kibocsátásait 2020 után nem csökkentik tovább érdemben. Természetesen ez csak félmegoldás lenne, fontos az is a végső siker érdekében, hogy a kibocsátásmentes és alacsony kibocsátású járművek használata elterjedjen, 2030 után ezek a járművek jelentős piaci részesedéssel rendelkezzenek.A legfrissebb elérhető statisztikák szerint viszont a valóság az, hogy az EU15 tagállamaiban az értékesített új autók durván 6 százaléka volt alternatív meghajtású jármű 2017-ben. Ráadásul ezen belül is meghatározó volt a hibridek aránya, a tisztán elektromos meghajtású járművek durván 1,5 százalékos piaci részesedéssel rendelkeztek csupán.