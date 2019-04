Szlovákiában gyártják majd a legendás Land Rover Defendert

A Jaguar Land Rover még 2016-ban jelentette be, hogy a Birmingham közelében található solihulli üzemében befejezni legendás modelljének, a Defendernek a gyártását. Az autóból több mint 2 millió darabot értékesítettek a vásárlóknak az évtizedek alatt.A JLR aztán bejelentette, újraindítja a népszerű modell gyártását és most azt is elárulták, hogy a legújabb változat a szlovákiai üzemben készülhet, amelyet a Jaguar Land Rover 1 milliárd fontos beruházás keretében épített Nyitrán. A JLR tájékoztatása szerint az új Defendernek tesztelése már az utolsó fázisban jár, várhatóan a Frankfurti Autószalonon mutatják majd be és 2020 elején kezdődhet meg az értékesítése.A Defender legújabb generációját ugyanakkor nem szakították el teljes egészében az Egyesült Királyságtól, a terepjáró tervei a szigetországban készültek és itt gyártják majd a modell új motorját is a wolverhamptoni üzemben.