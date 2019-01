Szövetséget kötött a Volkswagen és a Ford

Hivatalos: szövetségre lép a Volkswagen és a Ford

Egyre nagyobb a nyomás a szereplőkön

Nem volt meglepetés

Az elmúlt hónapokban folyamatosan tárgyalt egymással a Volkswagen és a Ford vezetése, amelynek eredményeként kedd délután formálisan is bejelentették: a két autógyártó globális szövetségre lép annak érdekében, hogy javítsák versenyképességüket és a jövőben jelentős költségeket takarítsanak meg a járműgyártásban.A mostani bejelentés értelmében az első közös projektjük közepes méretű pickupok gyártása lesz, amelyek a globális autópiacon kerülnek értékesítésre. Ez a tervek szerint 2022-ben kezdődik meg, majd ezt követően az együttműködés keretében áruszállító haszongépjárműveket fognak gyártani az európai autópiacra. A két autógyártó hangsúlyozta, az áruszállítókra és pickupokra vonatkozó megállapodások célja a sorozatnagyság növelése és mindkét vállalat hatékonyságának javítása 2023-tól.Megerősítést nyert az is, hogy a Volkswagen és a Ford elkötelezett amellett, hogy feltárják az együttműködési lehetőségeket az elektromos járművek, önvezető járművek és mobilitási szolgáltatások területén. Ahogy azt is leszögezte mindkét vállalat vezetője, hogy nincs tervbe véve a Volkswagen és a Ford egyesülése, ahogy részesedést sem kívánnak vásárolni a másik autógyártóban.A Ford vezére a sajtótájékoztató során igyekezett minden munkavállalójukat megnyugtatni, kijelentette ugyanis, hogy a Volkswagennel történő együttműködés miatt nem fognak munkahelyeket megszüntetni egyik gyárukban sem. Igaz, néhány nappal ezelőtt már bejelentettek egy nagyobb európai karcsúsítást, amelynek eredményeként több ezer munkahelyet szüntet majd meg az amerikai autógyártó.A fentiekkel kapcsolatban fontos elmondani, hogy nem véletlen, hogy két olyan nagy autógyártó, mint a Volkswagen és a Ford egymás riválisaiként szoros együttműködésre kényszerül. Egyrészt a globális kereskedelmi háború komoly fenyegetést jelent az iparági szereplők számára, másrészt a járműipar hatalmas változásokon megy keresztül, amelynek középpontjában az elektromos- és önvezető autózás, a digitalizáció és a mobilitáshoz kapcsolódó szolgáltatások állnak.Ezeken a területeken óriási beruházásokat kell végrehajtaniuk azoknak a gyártóknak, akik a jövőben is az élmezőnybe akarnak tartozni. A költségek jelentős megugrása miatt viszont jelentősen csökkenhet az egyes szereplők profitabilitás, pontosan ezért dönt egyre több szereplő úgy, hogy a felmerülő költségeket inkább mással, vagy másokkal megosztja. A Volkswagen és a Ford esetében is ez a helyzet, a két társaság menedzsmentje láthatóan igyekszik majd minél több területen együttműködni annak érdekében, hogy megosszák a felmerülő költségeket és egymás erősségeit kihasználva javítsák versenyképességüket, profitabilitásukat.A mostani bejelentések teljesen összhangban vannak azokkal az információkkal , amelyek az együttműködéssel kapcsolatban korábban napvilágot láttak, gyakorlatilag semmilyen újdonságot nem tartalmaztak. Nem véletlen, hogy a befektetők sem reagáltak érdemben, a Volkswagen árfolyama 0,6 százalékot, míg a Ford árfolyama 0,1 százalékot emelkedett a hétfői záráshoz képest.