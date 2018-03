Tarlós figyelmeztet: kitilthatják a dízelautókat Budapestről

Nem nagyon hiszem, hogy 5 éven belül ez generálisan megoldható. Egy biztos, itt is bekövetkezik.

Mi is tervbe vettük a kitiltást, de csak bizonyos türelmi idővel és nem egyik-napról a másikra

Ahogy arról mi is beszámoltunk az elmúlt napokban több cikkünkben ( itt itt és itt ), ezekben a városokban hamarosan kitilthatják az Euro6-osnál alacsonyabb besorolású dízelmotorokkal szerelt autókat a belvárosokból.Tarlós közölte a lappal, hogy a lépés középtávon elképzelhető és indokolt Budapesten is. Arra a kérdésre, mit ért középtávon, a főpolgármester azt mondta:Magyarországon a jogszabályi környezet nem teszi lehetővé a dízel kocsik kitiltását, mások az autósok anyagi körülményei és más a gépkocsipark állapota is, tette hozzá.- közölte.Hozzátette, hogy erre rá kell készülni, fel kell készíteni a lakosságot, vállalkozókat, jogszabályokat kell alkotni, és kommunikálni a terveket. Nemcsak az autósokat érinti a szabályozás, hanem sok buszt és teherautót is.Tarlós végül leszögezte, az első lépéseket a szmogriadó-rendelet módosításánál már megtették. A jogszabálynak két év múlva lép hatályba az a része, ami szerint szmogriadó idején bizonyos dízelek nem használhatók.