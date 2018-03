Több mint 1800 német autókereskedő vallott arról, mennyire nehéz eladni a dízelautókat

Egy friss felmérésből kiderült, a német autókereskedők jelentős hányada véli úgy, hogy csak 10-50 százalékos kedvezmény segítségével tudja majd értékesíteni az Euro 5-ös dízelmotorral szerelt használt járműveit

Voltak, akik állítják, jelenleg nem tudják eladni ezeket a dízelautókat

A legmegrázóbb iparági szempontból talán mégis az, hogy a márkakereskedők több mint harmada vallotta azt, hogy az Euro 6-os dízelmotorral ellátott autókat sem tudja jelenleg eladni

Sok kereskedő brutális kedvezményekről beszél

Az autógyártóknak és az importőröknek morális kötelessége lenne a hardveres megoldások utólagos beszerelésének finanszírozása

Ezzel a gondolattal kapcsolatban azért érdemes megjegyezni két dolgot: (1) a hardveres megoldás egészen biztosan nem jelenthet minden dízelautónál megoldást, ugyanis az már kiderült, hogy nem minden modell alkalmas arra - egész egyszerűen a megfelelő hely hiányában -, hogy hardveresen is átalakítsák. (2) Egy rendkívül költséges beavatkozásról beszélünk, amelynek elvégzése járművenként nagyjából 1400-3300 euróba kerülhet. Ha az autógyártóknak kell kifizetni a számlát, akkor az iparági szinten igencsak sokba kerülhet. Ha azzal számolunk, hogy minden autót át kell alakítani, és ennek költsége autónként 3300 euró, akkor csak az Euro 5-ös dízeleknél 19,6 milliárd euró az iparági költség. Ekkora összeget viszont önként aligha fognak kifizetni az autógyártók, inkább továbbra is a csereautó-programjaikat futtatják, amelyek keretében több ezer eurós kedvezményeket adnak, hogyha valaki újra cseréli használt dízelautóját.

Az Euro 6-os normát teljesítő dízelautók sem kellenek

A legmegrázóbb eredménye viszont alighanem az volt, hogy a megkérdezettek 37,2 százaléka vallotta azt, hogy jelenleg nem képes az Euro 6-os dízelmotorral szerelt autók értékesítésére, pedig az ilyen motorral szerelt járművek jelen állás szerint szabadon közlekedhetnek majd a német nagyvárosokban a jövőben is.

Durván 300 ezer dízelautó állhat a kereskedésekben

Ez pedig azt jelenti, hogy durván 12,4 millió darab jármű értékesítése válhat sokkal nehezebbé Németországban.

Összesen 1817 autókereskedő bevonásával készítette el legfrissebb felmérését a német autókereskedők és szervizek szakmai képviseleti szervezete, a ZDK. A nemrég publikált anyagból többek között kiderült, hogy a kereskedők harmada véli úgy, hogy az Euro 5-ös dízelmotorral szerelt autók árát mintegy 30-50 százalékkal kellene csökkenteniük annak érdekében, hogy értékesíteni tudják azokat. A válaszadók további egyharmada szerint 10-30 százalékos kedvezmény szükséges ahhoz, hogy túladjanak az ilyen típusú járműveken, míg a kereskedők 10,6 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem tudja értékesíteni a szóban forgó dízelautókat jelenleg.Az autókereskedők mintegy 43 százaléka vélte úgy, hogy a helyzetre megoldást nyújthatna, hogyha a gyártók nem csak szoftveres megoldásokban gondolkodnának, hanem hardveres megoldásokat is kínálnának. A mögöttes gondolat az, hogy az utólag elvégzett átalakításoknak köszönhetően az Euro 5-ös motorral szerelt járművek is képesek lennének teljesíteni valós körülmények között az elvárt kibocsátási határértékeket. Ennek köszönhetően pedig elkerülhető lenne a nagyvárosokból történő kitiltásuk a jövőben, illetve vissza lehetne állítani a vásárlók technológiába vetett bizalmát.- jelentette ki Thomas Peckruhn, a ZDK alelnöke.Az elmúlt évek eseményei - a dízelbotrány kirobbanása, az EU-típusjóváhagyási keretrendszerének megreformálása és a dízelautók nagyvárosokból történő várható kitiltása - annyira megrengették a dízeltechnológiába vetett bizalmat, hogy még az Euro 6-os dízelmotorokkal szerelt autók értékesítése miatt is aggódnak már a márkakereskedők. A mostani felmérés során 38,7 százalékuk mondta azt, hogy csak a legmodernebb Euro 6d normát teljesítő dízelmotorral szerelt járműveket tudja értékesíteni.Azt, hogy jelenleg hány Euro 5-ös dízelmotorral szerelt jármű vár értékesítésre, nehéz megmondani, támpontot adhat viszont egy tavaly augusztusi adat, amely szerint a németországi kereskedésekben mintegy 300 ezer dízelautó várt új tulajdonosára.A dízeltechnológia iránti kereslet jelentős visszaesése ennél természetesen jóval több járművet érint, a lipcsei szövetségi közigazgatási bíróság februári ítélete értelmében ugyanis a német városoknak már joguk van arról dönteni, hogy kitiltják az Euro 6-osnál alacsonyabb besorolású dízelmotorral szerelt autókat belvárosaikból. Németországban jelenleg közel 15 millió dízelmotoros személyautó van forgalomban, ebből csupán 2,68 millió a legújabb, Euro 6-os modell. Az állomány nagy része Euro 5-ös (5,9 millió darab), az annál régebbiek állománya 6,5 millió darab.

Nagyon fog fájni a tulajdonosoknak, kereskedőknek egyaránt

Az LBBW szerint a német autótulajdonosok kára elérheti a 20 milliárd eurót és úgy számolnak, hogy az autók ára 15 százalékkal eshet azt követően, hogy az első gépjárműkitiltás életbe lép.

Már Magyarországon is kongatják a vészharangot

Ez pedig egyértelmű és jelentős veszteséget jelent a magyar tulajdonosok számára is.

A német Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) számításai szerint a dízelautók belvárosokból közelgő kitiltásának költsége akár a 45 milliárd eurót is elérheti, mivel a dízelautók 75 százalékát érintik, míg a benzines társaik esetében ez az arány csupán 20 százalékos.Ez az 5,9 millió darab Euro5-ös dízel esetében nagyjából 14 milliárd eurót jelentene, míg a 6,5 millió idősebb dízel (Euro 1-4) esetében további 6 milliárd eurót. A veszteségekből mindemellett az autókereskedők is részesednek, a kereskedésekben álló 300 ezer darab Euro 5-ös dízel esetében ez további 700 millió eurós veszteséget jelentene.Ahogy arról néhány napja mi is beszámoltunk a GÉMOSZ és a Magyar Lízingszövetség szakértői szerint kockázatot jelent, hogy a németországi bírósági döntés miatt sok német háztartás megválhat a tiltással fenyegetett autójától, amelyek egy része helyi kereslet hiányában külföld felé, akár Magyarország felé veheti az irányt.Tóth Zoltán, a Magyar Lízingszövetség főtitkára arra figyelmeztetett, hogy a korlátozó intézkedések terjedésével a szóban forgó, importon keresztül a magyar utakra kerülő használt autók használhatósága és értéke hazánkban is rendkívüli mértékben csökkenhet néhány éven belül.Szintén kockázatos, hogy az autók valós futásteljesítménye és így a műszaki állapota is számos esetben kérdéses. Elég csak arra gondolni, hogy míg egy hazai 6 éves autó futásteljesítménye lekérdezhető a hazai nyilvántartásból a vásárlást megelőzően, a külföldről érkezett autó estében hasonló általánosan felhasználható hiteles információ nem áll rendelkezésre.