Tovább dagad a dízelbotrány: embereken is tesztelték a mérgező anyagot

Vasárnap robbant a hír , hogy még 2014-ben a Volkswagen, a Daimler, a BMW és a Bosch által felállított kutató- és lobbicsoport állatkísérleteket végzet az Egyesült Államokban, hogy kiderítsék, hogyan hat a szervezetükre a dízelautók károsanyag-kibocsátása. A kísérletben konkrétan 10 majommal lélegeztették be egy szűk helységben egy VW Beetle kipufogógázát.Az ügy természetesen hatalmas vihart kavart és rengeteg támadás érte az érintetteket. Így nem csoda, hogy a Volkswagen hivatalosan is elnézést kért és közleményében jelezte, hogy az állatkísérlet nélkül kellett volna lefolytatniuk a vizsgálatokat. A Daimler vizsgálatot indított az ügyben, a stuttgarti cég szerint ugyanis visszataszító és felesleges volt az állatkísérlet, amitől elhatárolódtak. A BMW pedig hivatalosan is elhatárolódott az állatkísérlettől.A német sajtóban megjelent legfrissebb hírek szerint viszont az ügy még súlyosabb, mint elsőre tűnt, ugyanis nem csak majmokon, hanem embereken is tesztelték a dízel autók által kibocsátott veszélyes gáz, a nitrogén-dioxid (NO₂) élettani hatásait. Süddeutsche Zeitung értesülései szerint valamikor 2012 és 2015 között az Aacheni Egyetemi Kórház egyik intézetében 25 emberrel végezték a kísérletet, amely során rövidebb ideig lélegeztették be velük a nitrogén-dioxid tartalmú gázt, majd vizsgálták, hogy milyen hatással van az emberekre.