Új autógyárat épít a BMW

Az orosz ipari és kereskedelmi miniszter beszélt arról is, hogy a projekt részleteiről még egyeztet a német luxusautó-gyártó a helyi kormánnyal. A BMW egyébként több oroszországi régiót is mérlegelt, mielőtt Kalinyingrád mellett döntött.A beruházás hátterében az állhat elsősorban, hogy a németek hasznot húznának az orosz autópiac feltámadásából, amely miután a 2012-es csúcshoz képest gyakorlatilag felére zsugorodott, tavaly már kétszámjegyű növekedést produkált. A lendület pedig kitarthat idén is, januárban az eladások már több mint 31 százalékkal bővültek.Nem a BMW az egyetlen német autógyártó, amely Oroszországban fejleszt, a Daimler már korábban meghozta azt a döntést, hogy 250 millió euróból egy új üzemet épít fel Moszkva közelében.

(Reuters)