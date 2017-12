Új kocsi? - Ugyan, ez a magyar autós valóság!

A magyar utakon futó autók átlagos kora már 14 év

A friss statisztikákból kiderült, hogy 2017. június 30-án a hazánkban forgalomban lévő közúti gépjárművek állománya meghaladta a 4,1 millió darabot. Ebből a személygépkocsik száma 3,4 millió, a tehergépkocsiké 476 ezer, a motorkerékpároké 172 ezer, a vontatók állománya 72 ezer, az autóbuszoké 19 ezer volt.A gépjárművek átlagos kora fél év alatt minimálisan ugyan, de tovább növekedett (0,1 évvel) 13,9 évre. Ezen belül a vontatóké és a személygépkocsiké egyaránt 0,1 évvel emelkedett, 8,4, illetve 14 évre, míg a tehergépkocsiké 0,2 évvel 12,9 évre. Az autóbuszok és a motorkerékpárok átlagos kora ezzel szemben 0,2 évvel csökkent, 13,9, illetve 18,1 évre.

Forrás: KSH, Statisztikai Tükör

Szigorítanák az öreg autók behozatalát

Érdemi javulásra aligha lehet számítani, hiszen az előző negyedév során az első alkalommal regisztrált autók 59 százaléka volt használt, 2010 harmadik negyedévében ez az érték még csupán 28 százalék volt. A harmadik negyedévben Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett személygépkocsik száma egyébként elérte a 70 ezret, amely a bázis-időszakinál 15 százalékkal volt magasabb. Kiderült az is, hogy a hazánkban először forgalomba helyezett személygépkocsik 30 százalékát együttesen a Ford, az Opel és a Volkswagen márkák adták.Pár héttel ezelőtt Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének (Gémosz) elnöke arról beszélt , hogy meg kellene drágítani az Euro 5-nél rosszabb környezetvédelmi besorolású használt autók (8-10 éves kocsik) behozatalát Magyarországra. Az erről szóló tárgyalások állítólag már folynak is a kormánnyal és talán a választások után konkrét lépések is jöhetnek az ügyben.Az ötlet egyébként nem új, már tavaly májusban beszámoltunk arról, hogy a Magyar Lízingszövetség és a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége (Gémosz) azt szeretné elérni, hogy csak 8 évnél fiatalabb autókat hozzanak be az országba.A lízingszövetség és a Gémosz korábban arról is beszélt, hogy a külföldről behozott használt autók esetében meg kellene követelni legalább az Euro 4-es, azaz a magyar szabályok szerint legalább 9-es környezetvédelmi osztályjelzést is.