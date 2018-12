Új taxiscég jelent meg Budapesten

A cég alapítója Gáspár Botond András, a cég neve Taxim Infinity Kft. lett, 100 millió forintos alaptőkével jött létre. Az üzleti tervük az, hogy az első évben a piac 10 százalékát, a harmadik évre pedig a piac 35-40 százalékát megszerezzék.Közölték, fontos jellemzője a szolgáltatásnak, hogy az applikáció által a rendeléskor kalkulált viteldíjnál csak vis major esetén kell többet fizetni. Ha nem befolyásolhatatlan tényezők játszanak közre a fuvardíj növekedésében, akkor csak az előre ajánlott ár kerül levonásra az utas kártyájáról.A modern online rendszer mellett a Taximnak lesz hagyományos diszpécser központja is, így a konzervatívabb megoldásokat előnyben részesítők vonalas számon is rendelhetnek autókat.Közölték azt is, hogy az utasok elégedettsége miatt a cég vezetői kiemelt fontosságúnak tartják a modern gondolkodású, fiatalos sofőrgárdát, mivel a piacon csak az emberi tényezők és az alkalmazások tesznek igazán különbséget a szolgáltatók között.