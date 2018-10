Újabb autógyártó száműzi kínálatából a dízelmotort

A dízelbotrány hatására a dízeltechnológia jelentősen veszített népszerűségéből a vásárlók körében, akiket az is visszatarthatott a vásárlásoktól, hogy számos európai nagyvárosból tilthatják ki a dízelautókat a jövőben

A WLTP-menetciklusra történő átállás és a valós vezetési körülmények (RDE) között elvégzett károsanyag-kibocsátási tesztek érdemi szigorítást jelentenek, amelyeknek sokkal nehezebben, plusz költségek árán tudtak volna csak megfelelni

A vásárlók körében egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a benzines és a hibrid járművek, így ezek gyártásra érdemesebb inkább koncentrálni

A Porsche idén jelentette be, felhagy a dízelmotorral szerelt autók előállításával és a jövőben a benzines, valamint a hibrid és tisztán elektromos meghajtású járművek gyártására koncentrál majd. A döntést a luxusautó-gyártó döntően három dologgal indokolta:Hasonló megfontolások vezettek a Volkswagen csoport másik luxusautó-gyártójának, a Bentleynek a döntéséhez is, amely most jelentette be, hogy luxusterepjáróját, a Bentaygát nem fogja dízelmotorral értékesíteni Európában. Ausztráliában, Oroszországban és Dél-Afrikában viszont kapható lesz a modell dízeles változata.A vállalat egyben közölte azt is, hogy a mostani döntésük értemében 2018 szeptemberétől kizárólag benzines erőforrással szerelt járműveket értékesítenek Európában és a jövőben egyre nagyobb hangsúlyt fognak fektetni az elektromobilitásra.

Bentley Bentayga, Fotó: Bentley

Sorra mondanak le a gyártók a dízel technológiáról

A Volkswagen csoport két márkájának lépése egyáltalán nem példa nélküli az iparágban, a fenti okok miatt egyre több gyártó dönt úgy, hogy felhagy a dízelmotorok fejlesztésével, vagy éppen száműzi a technológiát a motorpalettájáról.Köztük van ais, amely az elsők között jelentette be, hogy felhagy a dízelmotorok fejlesztésével és flottáján belül egyre nagyobb szerepet szán majd az elektromos autóknak. A vállalat tervei szerint a 2019-től gyártott modelljei részben vagy teljesen elektromos meghatásúak lesznek, 2019 és 2021 között pedig öt tisztán elektromos meghajtású modellt dob majd piacra.még ambiciózusabb döntést hozott: 2018 végén beszünteti a dízelautók értékesítését Európában. Tervei szerint a japán gyártó a jövőben még nagyobb szerepet szán majd a hibrid autóknak és bár korábban szkeptikus volt az elektromos autózással kapcsolatban, 2020 végén már 10 akkumulátorral szerelt elektromos autóval lesz jelen a globális autópiacon.is száműzi a dízel autókat a modellpalettájáról, igaz erre csak 2021 után kerülhet sor. Annak érdekében pedig, hogy a dízelmotorral szerelt autók nélkül is teljesíteni tudják az EU egyre szigorodó előírásait a szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozóan, 9 milliárd eurót költenek el az elektromobilitás területén 2022 végéig.Érdemes arról is megemlékezni, hogy nem a Toyota az egyetlen japán gyártó, amely megválik a dízelautóitól. Ais bejelentette, hogy a 2020-as üzleti év zárását követően felhagynak a dízelesek gyártásával.És nem szabad megfeledkezni asem, a francia autógyártó ugyanis a Párizsi Autószalonon jelentette be, kínálatában ugyan továbbra is megtalálhatóak lesznek a dízelautók, viszont a jövőben felhagy a dízelmotorok fejlesztésével és az elektromoibiltásra koncentrál majd.