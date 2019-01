Újabb autóipari multi bővíti gyárát Magyarországon

Az államtitkár hangsúlyozta, Nyíregyháza és a Kelet-Magyarország régió az országnak az a területe, ahol nagy szükség van hasonló színvonalú beruházásokra, a megtelepedett cégek bővítésére.Magyar Levente kifejtette, a magyar gazdaság gerince az ipar, azon belül is az alapvetően a német kötődésű autóipar, és ez az ágazat adja majd az idén az ipar növekedés jelentős részét. Elsődleges szempont, hogy Magyarországon magas hozzáadott értéket termelő munkahelyek jöjjenek létre, illetve a meglévő munkahelyek termelékenysége növekedjen - tette hozzá.A KKM államtitkára kitért arra is, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében további jelentős beruházások várhatók, a befektetési ügynökség jelenleg 11 befektetésről tárgyal, ezek megvalósulása újabb több száz millió euró beruházást, jelentős hozzáadott értéket előállító munkahelyeket jelent majd.Norman Willich, az Eissmann-csoport pénzügyi vezetője elmondta, hogy a nyíregyházi gyár eddigi tevékenysége is hozzájárult ahhoz, hogy folyamatosan bővítik magyarországi telephelyüket, és mostani beruházással további 140 új munkahelyet hoznak létre.A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA honlapján közzétett tájékoztatás szerint a prémium autóipari belső elemek gyártásában vezető szerepet betöltő, németországi központú Eissmann Group Automotive árbevétele a legutóbbi pénzügyi évben elérte a 470 millió eurót, a társaság 12 telephelyen összesen mintegy 5000 munkavállalót foglalkoztat.Az Eissmann nyíregyházi gyártóegysége volt a vállalat első Németországon kívül felépült termelő központja 1997-ben, és a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően azóta is kiemelt helyen szerepel a termelési struktúrában: fröccsöntési, sebességváltó-alkatrész és vezetőoldali légzsák technológiai központként 24 milliárd forintos árbevételt ért el 2017-ben, az üzem több mint 700 főt foglalkoztat.