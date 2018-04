Végül a Teslán, a BMW-n és a Mercedesen csattanhat az a pofon, amit a detroiti gyártóknak szántak

A járműipar legnagyobb jövőbeli kihívásairól is szó lesz a Portfolio-MAGE Járműipar 2018 áprilisi konferenciáján. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

Kína gyors és csattanós választ adott

50 milliárd dollár értékű amerikai árura vetnek ki 25%-os importvámot. Összesen 106 termék lehet érintett.

Ez a gyakorlatban azt fogja jelenteni, hogy a kínai autópiacra szánt, de nem ott gyártott autókat 50 százalékos importvám sújthatja majd, ugyanis jelenleg 25 százalékos importvám van az országban érvénybe.

A nagy amerikai autógyártók meg sem érzik majd

A BMW-nek és a Mercedesnek fog fájni a legjobban

Igaznak bizonyultak azok a híresztelések, amelyek szerint Kína azonnali válaszlépésekkel reagálhat az Egyesült Államok kormánya által kedden bejelentett, 50 milliárd dollárnyi kínai terméket érintő vámra. A kínai pénzügyminisztérium magyar idő szerint szerda délelőtt 10 óra környékén bejelentette , hogyA minisztérium listáján természetesen központi szerepet kaptak az amerikai mezőgazdasági termékek, hiszen ezekkel lehet Donald Trump szavazóbázisának a legnagyobb fájdalmat okozni. A szójababra, kukoricára, cukornádra, gyapotra, dohánytermékekre és whiskeyre kivetendő 25%-os vám különösen fájhat a republikánus többségű államoknak.A listán a fentieken túl szerepeltek még teherautók, repülőgép(alkatrész)ek, illetve különböző vegyipari cikkek, például műanyagok, kenőanyagok és katalizátorok. Természetesen nem maradhattak ki a személyautók sem, még az elektromos járművekre is kivethetik a 25%-os importvámot.Látni kell azt is, hogy a tervezett lépés nem a legnagyobb amerikai autógyártóknak fog fájni igazán, hanem a Teslának és azoknak a német autógyártóknak, akik érdemi gyártókapacitásokkal rendelkeznek az Egyesült Államokban és onnan exportálják járműveiket Kínába.A detroiti hármas alig érzi majd meg a kínaiak válaszlépését, a legjobb helyzetben a General Motors van, amely 4803 autót exportált tavaly az országba durván 0,2 milliárd dollár értékben. A most bejelentett lépés hatása, a tavalyi számokkal kalkulálva, durván 50 millió dollár körül alakulhat.A Fiat Chrysler is kedvező helyzetben van, az autógyártó 27 ezer autót exportált Kínába, durván 0,7 milliárd dollár értékben, így a 25 százalékos importvám-emelésnek durván 185 millió dolláros hatása lehet. Azt viszont gyorsan hozzá kell tenni, hogy az FCA 15 ezer Jeep Grand Cherokee-t exportált az országba, összesen 470 millió dollár értékben. Ez pedig azért fontos, mert a cégcsoport még idén megjelenhet a Kínában gyártott Jeep Grand Commanderrel, amely teljes egészében kiválthatja a Grand Cherokee exportját.A hármas közül a Ford érezheti meg leginkább a kínaiak lépését, az autógyártó ugyanis 31 ezer autót exportált az Egyesült Államokból az ázsiai országba, összesen 1,04 milliárd dollár értékben. Ez egyben azt is jelenti, hogy a tavalyiakhoz hasonló számokkal kalkulálva durván 260 millió dolláros hatása lehet a lépésnek.Mondhatjuk, a nagy amerikai autógyártóknak szánt pofon alaposan célt tévesztett, az ugyanis a BMW-n és a Mercedesen csattan majd elsősorban. A németek ugyanis jelentős számú autót gyártanak az USA-ban, exportálnak Kínába.A BMW mintegy 64 ezer olyan SUV-t gyártott a Dél-Karolinában található spartanburgi üzemében tavaly, amely végül a kínai autópiacon landolt. Ezeknek az autóknak az összértéke megközelítette a 4 milliárd dollár, így ha a 2017-es számokkal kalkulálunk, akkor a kínaiak válaszlépésének mintegy 965 millió dolláros hatása lehet.A Mercedes valamivel jobb helyzetben van, a vállalat ugyanis csak 51 ezer autót - köztük GLE, GLS és R-osztályos modelleket - exportált Kínába az Egyesült Államokból. Ezek összértéke meghaladta a 3 milliárd dollárt, így a 25 százalékos importvám-emelésnek durván 765 millió dolláros hatása lehet.

Elon Musk már jóval korábban megszólalt

A kínai válaszlépés nem csak a németeknek fájna, mivel a tervek szerint az elektromos autók sem mentesülnek a megemelt vám alól, a Teslát különösen érzékenyen érintheti ez a húzás. Az amerikai elektromosautó-gyártónak ugyanis az egyik legnagyobb piaca Kína: 14 883 autót értékesített az országban tavaly, amely a teljes árbevételének mintegy 17 százalékát adta a Bloomberg számításai szerint. Arra nem térnek ki, hogy ez csak az autógyártó üzletág árbevételére, vagy a teljes árbevételre vonatkozik. Hogyha elfogadjuk ezt a részarányt, illetve a teljes 11,76 milliárd dolláros árbevételével számolunk, akkor az összérték 2 milliárd dollár lesz, vagyis a kínaiak lépésének mintegy 500 millió dolláros hatása lehet.Nem véletlen, hogy a két ország között kirobbant kereskedelmi háborúval kapcsolatban Elon Musk, a Tesla vezére már jóval korábban megszólalt. Egy Twitter-posztban hívta fel arra a figyelmet, hogy nem túl igazságos az, hogy míg a Kínába exportált járműveket már eddig is 25 százalékos vám terhelte, addig a Kínából az USA-ba exportált autók esetében ez az érték csupán 2,5 százalék volt.

A további 25 százalékos vám kivetése azért fájna különösen a Teslának, mert már így is közel 1,5-szer annyit kell egy kínai vásárlónak fizetnie a cég egy-egy autójáért, mint egy amerikainak. Az újabb vámemelést pedig nyilván kénytelen lenne nagyrészt vagy teljesen a vásárlókra hárítani a Tesla, amely további jelentős áremelkedést eredményezne a modelljeinél és rontaná az amerikaiak versenyhelyzetét.Ebben a helyzetben egyébként megoldást jelenthetne, hogyha a Tesla végül összeállna egy kínai partnerrel és egy vegyesvállalat keretében megkezdené a gyártását az országban. Az erre vonatkozó tárgyalások már javában folynak és Elon Musk ígérete szerint három éven belül megkezdődhet az első Tesla-gyár építése Sanghajban, ugyanakkor konkrét megállapodás nem született. Az üzemben elsősorban a szélesebb tömegeknek szánt Tesla Model 3-at gyártanák a kínai belföldi piacra, valamint a régió más országai számára. Itt készülhetne továbbá a Tesla Model X is, amellyel meglovagolnák az SUV szegmens népszerűségét az országban.A dolognak van azonban egy szépséghibája, vannak olyan pletykák , amelyek szerint a Tesla vezére nem hajlandó abba belemenni, hogy egy kínai vállalattal szövetkezve kezdjen gyártásba. Hogy tényleg így van-e, nem tudhatjuk, de az biztos, hogy ha életbe lép a vámtarifa emelése, akkor a Teslának elemi érdeke lesz, hogy minél előbb saját gyártókapacitásokat építsen ki Kínában.