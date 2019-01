Zöld utat kapott a Tesla: letarolhatja egész Európát!

Zöld utat kapott a Model 3

Hétfőn a holland hatóság zöld utat adott a Tesla Model 3 értékesítésének, az amerikai elektromosautó-gyártó legújabb modellje ugyanis megkapta a forgalomba helyezéshez szükséges típusjóváhagyási engedélyt - írja a MarketWatch . Ez egyrészt azért fontos, mert a holland hatóság döntésének köszönhetően a Model 3-t az EU egész területén árulhatja majd a Tesla. Másrészt pont került azoknak a találgatásoknak a végére, amelyek arról szóltak, vajon megfelelnek-e a legkisebb Tesláknak az EU-ban érvényes előírásoknak és sikerül-e megszereznie a típusjóváhagyást.A Tesla szóvivője az üggyel kapcsolatban ismét elmondta, hogy a Model 3 szállítása várhatóan februárban megkezdődik majd az európai piacon. Az Electrek beszámolója szerint több mint 1000 darab Model 3 már el is hagyta San Francisco kikötőjét bő egy héttel ezelőtt. A Tesla a Twitteren pedig már posztolt is egy képet, amelyhez azt írták, hogy az európai autópiacra szánt Model 3-ok elhagyták a gyártószalagot.

Korábbi elemzésünkben részletesen foglalkoztunk azzal az előttünk kirajzolódó tervvel, amelynek célja nem lehet más, mint az, hogy a Tesla hosszú távon meg akarja hódítani a szedánok szegmensét is globálisan. Nagyon rossz hír ez a német prémiumgyártóknak, legnépszerűbb modelljeiknek ugyanis az amerikai vereség után, Európában és Kínában is meg kell mérkőzniük a Tesla Model 3-mal hamarosan.Musk egyébként többször hangot is adott annak, hogy hatalmasak a várakozásaik az európai autópiaccal kapcsolatban, ahol közel kétszer annyi szedánt értékesítenek, mint Amerikában. Ezt a kijelentését egyébként részben a Párizsi Autószalon és a Goodwood fesztivál pozitív tapasztalataira alapozta.Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk , már Európában is konfigurálható és rendelhető a Tesla új modellje, a Model 3. Két modell közül lehet választani, a nagy hatótávolságú duplamotoros változat 55 400 euróba (17,8 millió forint), az erősebb Performance modell pedig 66 100 euróba (21,3 millió forint) kerül. Előbbi hatótávja a WLTP szerint 560 kilométer, végsebessége 233 km/h, gyorsulása 0-ról 100-ra 4,8 másodperc, utóbbinál az adatok 530 km, 250 km/h, 3,5 másodperc.

Forrás: Tesla

Ezekre az árakra jönnek még rá az extrák: az alapszín a fekete, az ezüst és a kék metál még 1600 euróba (515 ezer forint) kerül, a fehér többrétegű metálfényezés 2100 euró (676 ezer forint), a gyönyörű piros metálért pedig 2600 eurót (837 ezer forint) kell fizetni. Az alapfelni a nem túl szép, cserébe már 18 colos és vélhetően jó légellenállású Aero felni, plusz 1600 euróért (515 ezer forint) 19 colos Sport felnit is lehet választani. A fekete beltér az alap, a csodálatos de valószínűleg nem túl praktikus fehér borításért 1050 euró (338 ezer forint) felárért juthatunk hozzá. Az Autopilot pedig 5200 eurós (1,7 millió forint) extra.

Forrás: Tesla