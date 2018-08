Céláremelés és vételi ajánlás a Masterplastra

A Masterplastot az elemzők vételre ajánlják 789 forintos célár mellett, ami a 660 forintos szerdai záróárnál közel 20 százalékkal magasabb.

A következő negyedévekben folytatódik a pozitív trend a Masterplast számára releváns piacokon, Magyarországon tovább pörög az építőipar, és emellett a társaság gyártási és működési hatékonysága is tovább javulhat - vélik az MKB elemzői a Masterplast féléves jelentésének közzététele után.A második negyedévben a Masterplast bevételei 14 százalékkal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest magasabb profitmarzs mellett. A saját termékek gyártásának hatékonysága nőtt, így a cég profitabilitása is javult, ugyanakkor a magasabb alkalmazotti létszám mellett emelkedő bérek a munkaerő-költséget is megdobták. A cég üzemi eredménye (EBIT) 42 százalékkal emelkedett a második negyedévben, az adózási utáni eredmény pedig közel duplázódott.