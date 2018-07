Csak a közösségi média mentheti meg a Juventust, hogy ne bukjon Ronaldo átigazolásán

Andrea Sartori, a KPMG sporttal kapcsolatos tanácsadásért felelős globális igazgatója szerint ennek feltétele, hogy kreatív módon pénzzé tegyék a labdarúgó közösségi médiás jelenlétében rejlő értékeket, mert a meccsenkénti árbevétel, vagy a közvetítési jogokból származó bevétel növelésének lehetősége meglehetősen limitált és esetleges.

A Juventus meccsekből származó árbevétele az elemzők szerint 55-70 millió euró között alakulhat, a közvetítési díjak pedig 170 és 255 millió euró közti összeget tesznek majd ki, szerepléstől függően.

A jegybevétel növelése azért nehézkes, mert a stadion befogadó képessége adott, a jegyárakat pedig Ronaldo miatt sem lehet az egekbe emelni. A közvetítési jogdíj pedig nagyban függ a csapat BL-ben mutatott szereplésétől.Sartori szerint Ronaldo közösségi médiás jelenlétében viszont további komoly potenciál van, mert a focista olyan régiókban népszerű, ahol a Juventus nem áll túl jól a márkázott termékek és szponzorációk területén. Ilyen új meghódítható terület lehet például Dél-Amerika és Ázsia is. Más kérdés, hogy a Juventus számára az ilyen típusú terjeszkedés némiképp újszerű feladat, de eközben más klubok már most is komolyan számolnak a játékosok közösségi médiás népszerűségükből származó bevételeivel.