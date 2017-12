Csak egy apróságra kell odafigyelni, és meghatvanszorozhatod a pénzedet!

Mészáros neve azonban sokaknak bőven elég volt, hogy betegyék a pénzüket a két papírba.

TOP10 sztori

Ahogy minden évben, a Portfolio szerkesztősége idén is összeállította az év legmeghatározóbb eseményeit, híreit. Ez a cikk is egy a 10 közül.

az egész mostanra úgy néz ki, mint egy pénzügyi perpetuum mobile.

a befektetők nagy része úgysem tudja, mivel is foglalkoznak valójában ezek a cégek,

Február végén indult az elmúlt évek egyik legnagyobb hazai részvénypiaci sztorija, amiből néhány hónap alatt akkora történet lett, hogy még a nemzetközi sajtót is bejárta a híre. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Opus (korábban Opimus) és a Konzum árfolyama akkor táltosodott meg, amikor kiderült, hogy az egyik leggazdagabb magyar, Mészáros Lőrinc is befektet a cégekbe. Akkor még nem lehetett sokat tudni a tulajdonosok terveiről, csak annyit, hogy nagy cégeket építenek,Akik idejében kapcsoltak néhány nap alatt megduplázhatták a pénzüket, utólag visszanézve alacsony forgalom mellett emelkedett napokon keresztül limittel a Mészáros-papírok árfolyama.Aki az első duplázás vagy triplázás után kiszállt, az most biztosan fogja a fejét, hogy nem kötötte hosszabb távon is a felcsúti polgármester tőzsdei cégeihez a jövőjét, a korábban egészen más profilú cégek tetszhalott részvényeinek árfolyama Mészáros Lőrinc színre lépése óta felrobbant, a Konzumé 63-szorosára, az Opusé a 20-szorosára emelkedett, ezzel pedig világszinten a legjobb részvénybefektetések közé tartoznak idén.Az üzleti modell egyébként utólag már könnyen megfejthető. A tőzsdei Mészáros-cégek részben saját forrásból és vélhetően hitelekből, de leginkább saját részvények eladásával felvásárlásokat hajtanak végre, amelyek révén egyre több vállalat kerül az Opus és a Konzum portfóliójába, ez az egész azonban úgy tud igazán jól működni, ha a két cég részvényárfolyama magas, mert akkor lehet milliárdos tranzakciókat végrehajtani úgy, hogy közben a nagytulajdonosok folyamatosan tartsák a kontrollt. Ezt lehet megfejelni újabb részvények kibocsátásával, ígyAzt azonban már korántsem lehet állítani, hogy a két tőzsdei cég üres ígéret lenne, az elmúlt hónapokban záporoztak a bejelentések, a tulajdonosok elkezdték tartalommal megtölteni a terveket, a Konzum elsősorban a vagyonkezelésre, tőkepiaci befektetésekre, ingatlanhasznosításra és a turizmusra koncentrál, az Opusnál a korábbról megörökölt, és most fejleszteni kívánt nehézipari operáció mellett van egy terebélyes médiaportfólió, de a mezőgazdaság és az energetika is célterülete a vállalatnak.Az egymás után bejelentett akvizíciók persze nem csak a Konzum és az Opus, vagy az időközben szintén Mészáros-érdekeltséggé vált Appeninn és CIG Pannónia árfolyamát emelték az égbe, de több hazai kispapírét is. A logika faék egyszerűségű: csak idő kérdése, és Mészárosék bármelyik tőzsdei céget megvehetik, nézzük meg, melyik papírnak nem emelkedett még az árfolyama, és kezdjük el tépni azt! Így ugrott a tavalyi többszörösére sok BÉT-en forgó kispapír árfolyama és forgalma, sokszor olyan cégeké is, amelyek üzletmenetében nem sok változás történt, de mivelmindegy is, hogy a befektetési célpontok jól vagy rosszul teljesítenek. Ebben a világban a fundamentumok úgyis csak összezavarnak.A számok azonban nem azt mutatják, hogy az új BÉT-sztárokba való befektetés kizárólag a teljesen fogalmatlan kisbüfik terepe, mostanában már nem ritka, hogy milliárdos napi forgalom van Opusban, Konzumban, Appeninnben vagy CIG-ben, az új sztárok rendszeresen lenyomják a napi forgalmi listákon a Telekomot, a Richtert, de egyre többször a Molt is, ha ez tartósan így marad, át kell alakítani a hazai blue chipekről alkotott fogalmi keretet.És hogy jó-e ez az egész, ami most a magyar tőzsdén történik? Vegyük sorra az érintetteket! Mészáros Lőrinc és üzlettársai biztosan nem szomorúak amiatt, hogy a tőzsdei befektetéseik értéke megsokszorozódott, de talán az sem fáj nagyon, hogy már a nemzetközi sajtó is a Mészáros-papírok szárnyalásáról ír. A kis- és intézményi befektetők eddig vélhetően többnyire kerestek az új hazai tőzsdei sikersztorikon, amíg egyirányú utca az árfolyamok változása, addig náluk sem lehet ok a panaszra. Mint ahogy a brókercégek is örülhetnek az új hazai részvénysztoriknak, a bitcoin mellett ugyanis a Mészáros-részvény volt a másik hívószó, amivel meg lehetett mozgatni idén az ügyfeleket. A Mészáros-rali pedig végső soron a BÉT érdekeit is szolgálja, kiemelt cél ugyanis egyrészt a tőzsdei forgalom növelése, másrészt a hazai lakossági ügyfelek visszacsábítása a pesti parkettre, ha újabb sztárrészvények lépnek be a hagyományos blue chipek mellé, azzal a BÉT két legyet üt egy csapásra. És hogy teljes legyen a kép, a gazdasági médiumok, így mi is örülünk annak, hogy újra van pezsgés a magyar tőzsdén, hogy nem csak a Teslát meg az Apple-t, hanem izgalmas magyar részvénysztorikat is kattintják az olvasók.