Néhány percnyi fellélegzés után egyre lejjebb ütik a vezető amerikai részvényindexeket. Már 470 pontos mínuszban is állt a Dow és 52 pont mínuszban az S&P 500, vagyis közel 2 százalékot estek tegnap óta. Egyelőre nem látunk pánikszerű eladásokat, ez pedig inkább rosszat jelent, mint jót, nagy szakadásból jöhetne felpattanás, most azonban inkább a lefelé araszolás a jellemző. Amitől most sokan tartanak, hogy a világ egyik legismertebb részvényindexén, a Dow Joneson is kirajzolódik a halálkereszt, az, amikor az 50 napos mozgóátlag felülről keresztezi a 200 napos mozgóátlagot, ami további esést vetít előre. A halálkereszt megjelenése egyébként egy kicsit még odébb van, a két mozgóátlag között még van közel 80 pont különbség.