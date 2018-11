Csalás miatt letartóztatás vár a Renault vezérére

A tokyo-i ügyészek meghallgatták a Nissan elnökét és a Renault elnök-vezérigazgatóját, miután a gyanú szerint Carlos Ghosn néhány száz millió jennel alacsonyabb jövedelmet vallott be, megszegve ezzel a japán tőkepiaci törvényeket. The Asahi Shimbun japán lap értesülései szerint a japán ügyészek további kihallgatás után döntenek Ghosn őrizetbe vételéről.A gyanú szerint Carlos Ghosn a valós fizetésénél alacsonyabb jövedelmet vallhatott be a hivatalos dokumentumokban, a Reuters beszámolója szerint Ghosn mindemellett a társaság pénzét személyes céljaira fordíthatta, és a Nissan igazgatótanácsa javasolni fogja, hogy távolítsák el Ghosn-t a társaság elnöki posztjáról.A hírre a Nissan német tőzsdén jegyzett részvényei 12 százalékot zuhantak, a Mitsubishi német tőzsdén jegyzett részvényei több mint 2 százalékkal kerültek lejjebb, míg a Renault árfolyama 9,6 százalékot zuhant.