Csalódottak a Volkswagen befektetői

A Volkswagen kicsivel több, mint 2,8 millió járművet értékesített globálisan, amely 5,5 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. A növekedés döntően az európai, az ázsiai és a dél-amerikai autópiacok jó teljesítményének volt köszönhető.Döntően az eladások növekedésének köszönhetően a cégcsoport árbevétele 61,49 milliárd euró volt a második negyedévben, amely a negatív devizahatás ellenére is 3,4 százalékos növekedést jelentett 2017 azonos időszakához képest.Az egyszeri tételektől tisztított üzemi eredmény közel 5,6 milliárd euró volt a negyedév során, amely közel 23 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. Hogyha figyelembe vesszük a dízelbotrányból eredő egyszeri, 1,6 milliárd eurós büntetést is, akkor az üzemi eredmény közel 3,95 milliárd euró volt a második negyedév során. Ez egyben azt is jelentette, hogy a vállalat üzemi marzsa 6,5 százalékra csökkent a büntetés hatására, míg egy évvel korábban ez az érték 7,7 százalék volt.A Volkswagen csoport 3,3 milliárd eurós adózott eredményt ért el a negyedév során, amely 6,8 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. A vállalat egyben jelezte, továbbra is nagyon erős likviditással rendelkezik az autógyártó üzletága, a félév végén 26,3 milliárd euró állt rendelkezésére.A vállalatcsoport külön kiemeli, hogy nehéz időszak elé néznek, az üzemanyag-fogyasztási és a károsanyag-kibocsátási értékek megállapítására szolgáló új nemzetközi szabványra (WLTP) történő átállás ugyanis komoly kihívást jelent majd a számukra. A menedzsment ugyanakkor úgy látja, hogy az értékesítések megugrásának köszönhetően a cégcsoport árbevétele 5 százalékkal növekedhet idén a 2017-es üzleti évhez képest. Az üzemi marzs pedig 6,5-7 százalék között alakulhat a járműgyártó divíziónál.A befektetők adják a Volkswagen papírjait, a német autógyártó árfolyama több 3 százalékot csökkent a keddi záráshoz képest.