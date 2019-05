Csehország 2025-ben kezdi el a nagysebességű vasúti hálózat kiépítését

A tárgyalásokat a következő órákban kezdjük el. A francia normák átvétele gyakorlatilag öt évvel lerövidíti a cseh nagy sebességű vasutak kiépítése előkészítésének a folymatát.

Prága és Párizs április közepén emlékeztetőt írtak alá az együttműködésről. Az SZDC és francia partnere, a SNCF tavaly szeptember óta tárgyaltak a francia szabályok átadásáról. A csehek ezért 11 millió koronát (143 millió forint) fognak kifizetni a franciáknak.- nyilatkozta Jirí Svoboda, a cseh vasútvonalak kezelőségének igazgatója újságíróknak.Az első szakaszban három próbaútvonal létrehozását tervezik, mégpedig Prága, Brünn és Ostrava mellett. A Prága-Drezda gyorsvasút kiépítése Svoboda szerint a vártnál jobban elhúzódik, mert a főváros mellett nagyon lassan halad a szükséges telkek felvásárlása. Vladimir Kremlík kijelentette, hogy a nagy sebességű vasutak építését kiemelt feladatának tekinti, s mindent megtesz a munkálatok felgyorsításáért. "A gyorsvasutak a jövő közlekedését jelentik Csehországban" - szögezte le.Az állami tulajdonban lévő SZDC mintegy 17 ezer embert foglalkoztat, s 2016 óta az ő illetékességébe tartoznak a pályaudvarok épületei is. A francia szabályok szerint épültek a marokkói és részben a spanyolországi nagy sebességű vasútvonalak is. Egy csehországi szakmai konferencián áprilisban elhangzott, hogy a nagy sebességű vasúti hálózat kiépítése mintegy 20-25 évig is eltarthat, s a várható költségek elérhetik a 600 milliárd koronát. Alena Schillerová pénzügyminiszter kijelentette, hogy a kormány elképzelései szerint a projektet több forrásból fogják finanszírozni.