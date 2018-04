Csináljatok már egy elektromos autót, ami olyan jó, mint egy Tesla, csak kevesebbe kerül!

Peter Altmaier szerint a német autógyáraknak jelentős összegeket kell befektetniük az elektromos autó technológiákba, továbbá az akkumulátor előállítás terén is beruházások szükségesek, mivel a több millió elektromos akkumulátor iránti várható kereslet érdemben javíthatná a cégek jövedelmezőségét. A német gazdasági miniszter a Bildnek adott nyilatkozatában kiemelte, hogy ezen beruházások hiányában a hozzáadott érték jelentős része Ázsiában vagy az Egyesült Államokban jelentkezhet, Németország helyett.A Németországban mintegy 800 000 embernek munkát adó autóipar továbbra is küzd a dízel gépjárművekkel kapcsolatos globális ellenállással, miután a Volkswagen 2015-ben elismerte, hogy csalt az amerikai károsanyag-kibocsátási teszteken. A levegőszennyezés csökkentése, és a dízelautók betiltásának elkerülése érdekében a Volkswagen, a Daimler és más gyártók is az elektromosautók fejlesztése felé mozdultak el.Az új német koalíciós kormány tervei szint enyhítheti az elektromos autók adóterheit, mindemellett további 100 000 töltőpontot is építenek az országban az autómegosztó szolgáltatások támogatása mellett. A kormányzat további terveiben az önvezető autózással kapcsolatos fejlesztések mellett a német akkumulátor gyártás támogatása is szerepel.Altmaier szerint a német autógyártók előtt a Tesla modellje a követendő példa a hatóáv szempontjából, azonban a gazdasági miniszter szerint mindezt a német autógyártóknak az alacsonyabb költségek mellett kell megvalósítania. Altmaier kiemelte, hogy az első biztonságos önvezető gépjárműveknek német technológiával kell majd működnie.