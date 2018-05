Csődbe ment az ikonikus hangszergyártó

A jövő zenéje

Túl nagyra nőtt a Gibson

Sokakban felmerült a gondolat, hogy napjainkban a fogyasztók egyre több lehetőség és hobbi közül választhatnak, és ezzel párhuzamosan a gitárok halványuló népszerűsége vezethetett el végül a Gibson csődjéhez is, a kérdést közelebbről megvizsgálva ugyanakkor látható, hogy valójában más okok is szerepet játszottak a Gibson csődjében.Tavaly az Egyesült Államokban 2,6 millió gitárt adtak el, szemben a 2009-ben értékesített 2,3 millió darabbal, de míg az elmúlt tíz évben gitáreladások közel 28 százalékkal nőttek, az árak nem tudtak ilyen ütemben emelkedni, tavaly a gitárértékesítések után befolyó összes bevétel 1,3 milliárd dollár volt, a 2004-es év 1 milliárd dollárjával szemben.A hangszerkészítőknek keményen meg kell küzdenie a nyereségért, az amerikai hangszergyártó iparág 5,6 milliárd dollárnyi árbevételen osztozott tavaly, míg a szektor árbevétele 2006-ban még 6,6 milliárd dollárt tett ki. Az iparág szakértői szerint az árakat az importált hangszerek mellett a technológiai fejlődés is leszorította, miután a technológiai előrehaladás az egyre összetettebb eszközök előállítását megkönnyítette. Az egyre élesedő verseny és a csökkenő árak mellett a hangszergyártóknak az idővel is fel kell vennie a harcot, a zene iránt rajongók ma már valódi gitár vásárlása helyett a tévéjük előtt játszhatnak a Guitar Heroval.Iparági elemzők szerint a gitáreladások erősek voltak, így ez önmagában nem indokolja a Gibson nehézségeit, a problémákat a társaság felvásárlásai, és az azok finanszírozására felvett adósság okozta. A Gibson 2012-ben megszerezte az Onkyo amerikai leányvállalatának többségi tulajdonát, majd egy évvel később a társaság 52 millió dollárért megvásárolta a japán hifi-vállalat, a TEAC többségi tulajdonrészét is.A Gibson ezután 2014-ben megállapodást kötött a Royal Philipsszel annak audió-, videó és multimédia üzletágának megvásárlásáról, amelynek segítségével a cég ''zenei életmód'' vállalatként kívánta újradefiniálni magát, azonban az iparágat jól ismerők szerint ez megkérdőjelezhető lépés volt, mivel a cég ezzel az Amazon közvetlen vetélytársává vált.Az akvizíciók jelentős összeget emésztettek fel, és a Gibson nyeresége visszaesett, emellett a cég beszállítói is egyre szigorúbb feltételek mellett hiteleztek a vállalatnak. További nehézséget okozott a rózsafa importjának szigorítása is, amely a hangszergyártó gitárjainak egyik fontos alapanyaga.A problémák végül összecsaptak a vállalat felett, és a Gibson csődöt jelentett. A benyújtott reorganizációs terv értelmében a vállalat megválik a korábban felvásárolt márkáitól, és a cég hitelezői 135 millió dolláros mentőövet dobnak a Gibsonnak, a társaság a későbbiekben pedig a hangszerkészítésre kíván majd fókuszálni. A cég vezére, Henry Juszkiewicz szerint ezen folyamat gyakorlatilag láthatatlan lesz majd a cég ügyfelei számára, akik továbbra is számíthatnak majd az ikonikus gitárokat gyártó Gibsonra.