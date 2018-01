Csődbe ment egy építőipari óriáscég

2017 első félévében a Carillion 1 milliárd fontos veszteséget jelentett, miután a cég ügyfeleinek egy részét elvesztette és számos projektjét nem sikerült időben kiviteleznie. Több profit warningot is közzétett az állam számos megrendelését élvező cég, a menedzsment a vállalat likvidálásáról ma reggel tette közzé döntését. Sem korábbi hitelezőik, mint a Royal Bank of Scotland, a Santander vagy az HSBC, sem újak nem voltak hajlandóak kellő hitelt adni a cégnek, hogy projektjeiket folytatni tudják. A Carillion mintegy 1,5 milliárd fontos tartozással megy a süllyesztőbe.A vállalatnak világszerte 43 000 ember dolgozik, köztük 20 000 Nagy-Britanniában. A tőzsdén kereskedett cég építkezések kivitelezése mellett kórházakat, vasútvonalakat és katonai létesítményeket is üzemeltet, karbantart. A cég mintegy 200 éves múltra tekint vissza, a Tarmac Groupból vált ki 1999-ben.A cég fontosabb tevékenységeinek üzemeltetését a PwC közbenjárásával az állam veszi majd át.