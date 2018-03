Csődbe ment Harvey Weinstein cége

Hétfőn nyújtotta be a Delaware-i bíróságon a csődkérelmet a The Weinstein Company, 500 millió és 1 milliárd dollár közötti követelésállománnyal.Hónapok óta keresett befektetőt a cég. már tető alá is hoztak egy megállapodást egy befektetői csoporttal, az élen Maria Contreras-Sweettel, aki Obama elnöksége alatt volt kormányzati tisztviselő. De a vevők visszatáncoltak a tranzakciótól, miután kiderült, hogy a vállalatnak több tartozása van, mint amiről eredetileg szó volt.A cég eszközeit a Lantern Capital Partners kockázati tőke társaság vásárolja meg. A Latern kockázati tőke társaság egy, a bíróság által felügyelt aukció keretein belül adna tovább az eszközökön. A hírek szerint a Lions Gate Entertainment már korábban tett ajánlatot és érdeklődhet a Miramax is, amit Harvey Weinstein és a bátyja alapítottak. A Killer Content filmvállalat szintén közölte, hogy érdeklődne a stúdió eszközei iránt egy csőd esetén.