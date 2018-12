Csúcsdöntések után lefordulás - Elfogyott az OTP ereje?

OTP

Az elmúlt hónapok során irányadó oldalazás után az OTP árfolyama november elején jelentős lendülettel tudott emelkedni, a bankpapír a 10 600, majd a 11 000 forintos ellenállások leküzdése után 11 740 forintnál ütött új lokális csúcsot. Bár ezt követően ismét oldalazás következett, az OTP a héten újra emelkedni kezdett, és az árfolyam a januári, 11 780 forintos történelmi maximumát áttörve kedden és szerdán is új történelmi csúcsokat ütött. A hét második felében azonban elfogyott a lendület és az OTP lefordult, amennyiben a lejtmenet folytatódik, a bankpapír számára a 11 000 forintos támasz, majd a 10 731 forintnál található 50-napos mozgóátlag jelentheti a következő megállót. Felfelé pedig 11 850 forintos, új történelmi csúcs áll majd a további emelkedés útjában.

Mol

A Mol a korábbi hónapok folyamán a zölddel jelzett emelkedő trendcsatornában haladt felfelé, a részvény végül a múlt héten tört ki felfelfelé a csatornából, azonban a korábban erős ellenállásként funkcionáló 3200 forintos szint végül megálljt parancsolt az emelkedésnek. A hét közepén a Mol lefordult, és az árfolyam ismét az emelkedő trendcsatornába került vissza, a hét második felének lejtmenete után a részvény a 3070 forintos támasz is alá is benézett pénteken, bár a zárásra végül visszahúzták a papírt. Amennyiben letörné a 3070 forintos szintet, a következő támaszt a 3038 forintos, 50-napos mozgóátlag, majd az emelkedő csatorna alsó trendvonala jelenti majd, 2967 forint közelében. Felfelé mindemellett továbbra is a 3200 forintos szint tornyosul majd a vevők előtt.

Richter

Hosszú hónapok oldalazása után a Richter november utolsó hetében felfelé tört ki az elmúlt időszak során irányadó kereskedési sávjából, az árfolyam emelkedését érdemben támogathatták a társaság saját részvényvásárlásai is. Az árfolyam az 5890 forintos ellenállást azonban már nem volt képes megtesztelni, és a rövid távon túladott tartományba megérkező Richter a hét második felében lefordult, és az árfolyam ismét a korábbi kereskedési sáv tetejét jelentő 5500 forintos szint közelébe érkezett meg. Lefelé, az 5500 forintos szint jelentette támaszt letörve az árfolyam az 5314 forintos, 200-napos mozgóátlagot vehetné célba a későbbiek folyamán.

Magyar Telekom

Bár június végétől október végéig csupán oldalazásra futotta a Magyar Telekom erejéből, a részvény ezután magára talált és az árfolyam novemberben valósággal szárnyalt, a részvény a 200-napos mozgóátlag leküzdése után a 435 forintos, majd a 445 forintos ellenállásokat is maga mögé utasította, azonban a 460 forintos ellenállást már nem volt képes érdemben megközelíteni. Az elmúlt hetek jelentős emelkedése után túlvett tartományba megérkező Telekom a hét második felében lefordult, az árfolyam letörte a 445 forintos szintet, és amennyiben a lejtmenet folytatódik, a következő támaszt a 435 forintos szint, majd a 422 forintnál található 200-napos mozgóátlag jelenti majd a Magyar Telekom számára. Felfelé mindemellett a 445 forintos ismételt áttörése nyithatná meg az utat a 460 forintos ellenállás felé.