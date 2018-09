Csúcson az amerikai tőzsdék - Mi jöhet most?

A Jefferies elemzője szerint egyelőre nem kell korrekciótól tartani

Nem mindenki ennyire optimista

A múlt héten ismét új csúcsokra emelkedtek a tengerentúli tőzsdék, a Dow Jones és az S&P500 is történelmi csúcsain zárt be, bár a befektetők egy része továbbra is optimista, a piaci szereplők másik része már a februárihoz hasonló részvénypiaci korrekciót várja. Az év eleji esés és a jelenlegi részvénypiaci helyzet között fennálló párhuzamokra hívja fel a figyelmet a Jefferies elemzője is, a társaság szakértője azonban egyelőre kivárna a short pozíciók felvételével A hasonlóságok között a társaság szakértői kiemelik a piaci volatilitás további csökkenése irányában felvett pozíciókat, és azt is, hogy a piaci szereplők 15 éve nem látott ütemben shortolják az aranyat, amiből a Jefferies felfokozott kockázatvállalási kedvre következtet. A Jefferies elemzői kiemelik, hogy az amerikai hozamgörbe tovább laposodott, bár a recessziós kockázatokkal kapcsolatban a társaság szakértői azt is kiemelik, hogy a befektetők kevésbé aggódnak egy esetleges gazdasági lejtmenet miatt, mint hat hónappal ezelőtt.Így bár a Jefferies szakértői szerint számos hasonlóság mutatkozik az amerikai részvénypiac februári esése és a tengerentúli részvénypiacok jelenlegi helyzete között, azonban a társaság elemzői szerint több fontos érv is szól a short pozíciók ellen. A Jefferies szerint egyelőre nem látszik lassulás az erős gazdasági adatokban, és az amerikai reálkamat továbbra is nagyon alacsony, csupán minimális monetáris szigorítást tükrözve eddig.A Jefferies szerint bár a részvénypiacokra az elmúlt hetekben beáramló friss tőke nagy része az egészségügyi szektor mellett a technológiai részvényekbe vándorolt, azonban a részvénypiac teljesítménye összességében az augusztusi ralira emlékeztet, ami új csúcsra repítette az S&P500-at.Végül a Jefferies szerint az amerikai állampapírok minden lejárata esetében jelentős hozamemelkedésre lenne szükség ahhoz, hogy kötvényhozamok már érdemben veszélyeztessék a részvények által elérhető hozamokat. A Jefferies elemzői azon a véleményen vannak, hogy amennyiben a vállalati eredményvárakozások nem romlanak drasztikusan, vagy a reálkamatok nem nőnek egy százalék fölé, a társaság szakértői nem látnak okot arra, hogy pesszimistán ítéljék meg az amerikai részvénypiac kilátásait.Mások azonban nem ennyire optimisták, az Asbury Research elemzője szerint a nemrég új történelmi csúcsokra kapaszkodó S&P500 esetében hamarosan akár jelentősebb esés is következhet. A társaság az elemzését az S&P500-at követő ETF-ekre alapozta, miután az elmúlt hetekben az S&P500-at követő ETF-ek közül több alapba is igen jelentős mennyiségű új tőke áramlott be. Az SPDR S&P 500 ETF-be csak a múlt hét folyamán 11,8 milliárd dollárnyi új tőke érkezett, a SPY ETF 283 milliárd dollárnyi eszközével a piac legnagyobb tőzsdén kereskedett befektetési alapja.Az Asbury szakértője szerint az ETF-ek gyors ütemben végbemenő eszközbővülése azonban kockázatot is jelent és a kockázat nagyobb részben a piac tetején koncentrálódik, a társaság elemzője ezt a Jengához hasonlította, ahol a játékban a hozzáadott új súlyok a torony tetejére kerülnek.Az S&P500 komponenseinek felső tíz százaléka az index súlyának több mint húsz százalékát adja, amelyből az Apple, az Amazon és a Microsoft több mint 10 százalékos súlyt képvisel. A társaság elemzője kifejezetten SPDR S&P 500 ETF-re, az SPY-ra vonatkozóan megállapította, hogy az ETF-be az elmúlt időszakban beáramló új tőke több mint fele mínuszba fordulna, ha az S&P500 2020 pont alá kerülne, míg az ETF-be az elmúlt időszakban beáramló teljes tőke veszteségbe fordulna, ha az S&P500 2886 pont alá süllyedne, ami az elemző szerint akár egy széleskörű piaci korrekciót is okozhatna.