Csúcsot döntött a nagy átalakulásban a Mol

A Mol-csoport 2017. negyedik negyedéves tiszta EBITDA eredménye meghaladva az elemzői konszenzust, közel 10 százalékkal bővült a bázishoz képest, ezzel a tavalyi évre a társaság által kitűzött, év közben megemelt 2,3 milliárd dolláros EBITDA-célszám kényelmesen teljesült; a 2,45 milliárd dolláros eredmény 14 százalékkal haladja meg a 2016-osat.

A szabad cash flow 2017-ben kimagasló 1,41 milliárd dolláros szintet ért el, míg az organikus CAPEX 1,04 milliárd dollárt tett ki.

Az üzemi eredmény, valamint a kutatás-termelés és fogyasztói szolgáltatások üzletágak EBITDA-eredményei nem hozták a várt számokat, de 2016 negyedik negyedéhez képest érdemi növekedést mutatnak.

A társaság 1,11 milliárd dolláros nettó profitot ért el 2017-ben, 18 százalékkal magasabbat, mint 2016-ban, ami egyben az utóbbi tíz év legmagasabb értéke.

A Mol 2017-es célkitűzései a szabad cash flow termelés, a tőkeberuházások, valamint a nettó adósság/EBITDA terén is teljesültek, a Next Downstream program, illetve az olaj- és gáztermelés terén azonban elmaradtak a céloktól.

2018-as célok: 2,2 milliárd dollár körüli újrabeszerzési árakkal becsült "tiszta" EBITDA; 1,1-1,3 milliárd dollár organikus CAPEX, mely magába foglal 300 millió dollárt stratégiai projektekre; Upstream kitermelés 110 ezer hordó/nap kőolaj egyenérték; a Downstream szegmensben már jelentkeznek a Downstream 2022 program korai eredményei.

Milyen lett a negyedév?

A Mol az időszak során alapvetően kedvező külső környezetben többnyire hozta a várakozásokat, éves összevetésben pedig minden eredménysoron javulás látható. Az iparágban kiemelten figyelt tiszta EBITDA mutató 9 százalékkal nőtt éves összevetésben, az üzemi eredménynél 21, az adózott eredménynél pedig 76 százalékos emelkedés figyelhető meg.

Kutatás-termelés

Lássuk, melyek voltak a Mol egyes üzletágainak teljesítményére ható, a negyedév teljesítményét alapvetően befolyásoló fontosabb tényezők.Az üzletág egyszeri tételek nélküli negyedik negyedéves EBITDA-ja forintban számolva 5 százalékkal, dollárban 14 százalékkal haladja meg a 2016 hasonló időszakit. Az eredményt a csökkenő kitermelés és a bázist továbbra is meghaladó működési költségek ellenében a gáz- és olajárak, valamint a realizált szénhidrogénárak hordónkénti átlagosan 6 dolláros emelkedése támogatta a negyedév során. Az upstream szegmens több mint duplájára, 14 dollár/hordóra növelte a szabad cash flow termelését az emelkedő szénhidrogénáraknak, illetve a hatékonyság növekedésének és a költségcsökkentésnek köszönhetően. A Brent átlagos árfolyama az időszak során 61,4 dollár volt, 24 százalékkal magasabb az egy évvel korábbi 49,5 dollárnál, de negyedéves összevetésben is közel 20 százalékos volt a drágulás.

Az átlagos napi szénhidrogén-termelés 8,7 ezer hordó kőolaj egyenértékkel, közel 8 százalékkal 104,1 ezer hordó kőolaj egyenértékre csökkent éves összevetésben, nagyrészt az Egyesült Királyságban és a közép-kelet-európai régióban történt csökkenés miatt. Negyedéves összevetésben a visszaesés minimális, 1 százalékos volt. Az érett közép-európai mezőkön (Magyarországon és Horvátországban) a társaság kitermelése napi 3,8 ezer hordóval csökkent 2016 utolsó negyedéhez, de kis mértékben bővült a harmadik negyeddel összehasonlítva.

A kutatás-termelési üzletág működési költségeinek emelkedését a kitermelés csökkenése, a dollár gyengülése, továbbá a szénhidrogén-termelés fajlagos költségeinek növekedése okozta. Noha a csoportszintű szénhidrogén-termelés fajlagos költsége negyedéves összevetésben már nem nőtt, év/év alapon több mint 20 százalékos az emelkedés. Az üzletág beruházásai 50 százalék felett bővültek az egy évvel korábbihoz képest. Az átlagos realizált szénhidrogénár éves összevetésben több mint 20 százalékkal nőtt, de az előző negyedhez képest is 15 százalékkal bővült, és több évet kell visszamenni ahhoz, hogy a 43,3 dollár/hordós értékhez hasonló nagyságú számra bukkanjunk.

Finomítás-kereskedelem

Az üzletág tiszta EBITDA-ja a negyedik negyedben a várakozások és a bázis felett alakult, nagyrészt azért, mert a nagyobb petrolkémiai termelést csak részben ellensúlyozta a csoportszintű finomítói és a petrolkémiai árrések csökkenése. Emellett, bizonyos, az eredményességet nyomás alá helyező egyszeri tételek kifutása is pozitívan befolyásolták a szám alakulását.

A finomítói marginok szezonális hatásokra érdemben mérséklődtek a harmadik negyedhez képest, és éves összevetésben is, de még így viszonylag magasan alakultak. A csoportszintű finomítói árrés éves összevetésben 14 százalékkal, a harmadik negyedhez viszonyítva 22 százalékkal 5,7 dollár/hordóra csökkent. A csökkenést a benzin árrés gyengülése, az olajárak emelkedése, valamint a Brent-Ural spread szűkülése hajtotta. Miután a Mol finomítói nyersanyagai között az Ural dominál, a finomított termékek árát pedig a Brent típusú olaj alakulása határozza meg, a változás nem kedvez az üzletág eredményeinek.

Fogyasztói szolgáltatások (kiskereskedelem)

Gáz

Hogyan teljesültek az éves célok?

A vállalat Next Downstream programja hozta az alapvetően kitűzött 350 millió dolláros EBITDA-többletet 2015 és 2017 között, viszont a megemelt várakozásokat nem sikerült teljesíteni. Az eredményt negatívan érintő faktorok között a régiós üzemanyag-nagykereskedelmi piacon tapasztalható verseny fokozódása, illetve bizonyos működési költségek emelkedése említhető.A petrolkémia 23,4 milliárd forintos tiszta EBITDA-eredménye a bázist 33 százalékkal múlja felül, de a harmadik negyedtől 22 százalékkal elmarad. A petrolkémiai termelés 49, a petrolkémiai termékek értékesítése pedig 35 százalékkal nőtt az egy évvel ezelőttihez képest. A Mol 2018 januárjától Új Csoportszintű petrolkémiai árrést vezetett be, mivel az jobban reflektál a folyamatokra. A margin a negyedévben, 415,6 euró/tonnára csökkent a megelőző negyed 476,5 eurós, illetve az egy évvel korábbi 459,5 eurós értékéről.A feldolgozás és kereskedelem eredménye 6 milliárd forinttal, mintegy 12 százalékkal csökkent 2016 hasonló időszakához képest, negyedéves összevetésben azonban mintegy 9 százalékkal nőtt. A finomítói termelés az előző negyedhez és 2016 negyedik negyedévéhez képest is csak minimális mértékben emelkedett, a kőolaj-termékek értékesítése a bázishoz képest stagnált, negyedéves összevetésben viszont 5 százalék körüli gyengülést mutat.A tavaly önálló üzletággá emelt szegmens EBITDA-ja éves összevetésben 5 százalékkal nőtt forintban számolva, és bár az elért 20,2 milliárd forintos eredmény a várakozásoktól és az előző negyedtől is elmarad, a dollárban számolt 14 százalékos növekedés 2016 utolsó negyedéhez képest lendületes bővülést jelez. A fogyasztói szolgáltatások szegmens EBITDA-ja 2017 egészében rekord szintet, 358 millió dollárt ért el, a folyamatosan emelkedő üzemanyag- és nem üzemanyag típusú bevételek következtében.A beruházások részben a Fresh Corner koncepció megvalósításának hatására a bázist 33 százalékkal múlták alul, azonban a 21,6 milliárd forintos érték közel háromszorosa a harmadik negyed 7,9 milliárdos értékének. A régió üzemanyag-fogyasztásának erősödése folytatódott, az egy évvel korábbihoz mérten 3 százalékos ütemben, miközben a szezonális hatásoknak megfelelően jelentősebben elmaradt a megelőző negyedtől. A nem üzemanyag termékek értékesítésének és árréseinek bővülése ismét meghaladta az üzemanyag-értékesítésekét. A Fresh Corner koncepció folytatódó megvalósítása erősen támogatta a kedvező folyamatot, a negyedév során 84 benzinkút alakult át és újult meg, így az év végére a Mol kiskereskedelmi értékesítési pontjainak közel 25 százaléka már Fresh Corner volt. Ennek megfelelően a nem üzemanyag marginok aránya a negyedévben tovább emelkedett, az egészhez viszonyított 26 százalékos új rekordra. Az eredményeket az üzemi költségek emelésén keresztül továbbra is befolyásolták a magyarországi, csehországi és romániai minimálbér-emelések is.A szegmens tekintélyes mértékű EBITDA-növekedése és javuló szabad cash flow termelése a nagyon erőteljes téli kereslettel függ össze. Az eredmény a hazai szállítási volumenek emelkedésének köszönhető, amely képes volt ellensúlyozni a kedvezőtlen tarifa változásokat.A Mol-csoport legtöbb, 2017-es évre kitűzött célja megvalósult, az olaj- és gáztermelés tervezetthez képest kis mértékű elmaradásán kívül mindössze a Next Downstream program felfelé módosított célját nem sikerült teljesíteni. A legfontosabb tiszta EBITDA soron szintén év közben jelentősen felemelt célt kellett teljesíteni, ami végül látszólag könnyedén sikerült a társaságnak.

A szegmensek 2016-hoz képest mind növelni tudták hozzájárulásukat az eredményhez.

Az értékesítések nettó árbevétele sokéves ereszkedő trendet megtörve 2017-ben ismét nőtt 2016-hoz képest.

Ahogyan az adózott profit is jelentősen nőtt 2017-ben, az évtized legmagasabb szintjére.

Így látja Hernádi Zsolt

2017-et újra erős pénzügyi eredményekkel zártuk. Idén már látható volt az előrehaladás a vállalatcsoport átalakításában, amelyet a Mol 2030-as stratégiában határoztunk meg. Hoztuk a tavalyi év során megemelt éves célkitűzéseink szerinti eredményeket, amelyhez minden üzletág hozzájárult. Az Upstream szinte megduplázta a szabad cash flow termelését, a Downstream üzletág pedig még tovább növelte EBITDA hozzájárulását, miközben a fogyasztói szolgáltatások továbbra is kétszámjegyű növekedést produkált. Ami a vállalatcsoport stratégiai átalakulását illeti, a vegyipari (poliol) projektünkben jelentős előrehaladást értünk el, és új, innovatív, mobilitási szolgáltatást is indítottunk. 2018-at erőteljes lendülettel kezdtük, de még jelentős befektetési döntések előtt állunk. Célunk, hogy idén mintegy 2.2 milliárd dolláros EBITDA-t érjünk el, amellyel fedezhetjük az átalakítási projektjeink finanszírozását, miközben növeljük a részvényeseinknek fizetendő osztalékot

Drága a Mol?

A társaság menedzsmentjének 2018-ra vonatkozó céljai egyértelműen teljesíthetőnek tűnnek a 2017-es eredmények alapján, és könnyen elképzelhető, hogy a Mol év közben a folyamatok függvényében ismét felfelé módosítja célkitűzéseit.- fogalmazott az eredmények kapcsán Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója.A Mol csoport nettó profit emelkedésével párhuzamosan az egy részvényre jutó speciális tételek nélküli eredmény 148,1 forint lett a negyedév, és 475 forint 2017 egészére vonatkozóan. A negyedéves szám az elmúlt két év legmagasabb értéke.

Az idegen (elsősorban hitelek) és saját források arányát bemutató nettó adósság/EBITDA mutató minimálisan, 0,65-ig emelkedett a negyedév során, de így is kényelmesen az 1-as arányszám alatt alakul; a nettó eladósodottsági mutató szintén enyhén emelkedett. 2017 egészét tekintve ugyanakkor a nettó adósság/EBITDA jelentősen mérséklődött a 2016-os 0,97-hez képest, a nettó eladósodottsági mutató pedig ugyancsak sokat csökkent az előző évi 25 százalékról.

A Mol P/E alapon továbbra is olcsónak számít, miközben már az sem állítható, hogy a magyar olajtársaságtól várt profitnövekedés mértéke lefelé lógna ki az olajipari vállalatokkal összevetve. Továbbra is igaz, hogy a Mol sok olyan szektortársnál is olcsóbb, amelyektől a következő években egyenesen a nyereség visszaesését várják.

Hasonló a helyzet EV/EBITDA alapon is, a Mol e szempontból sem tűnik drágának. Feltűnő, hogy a hazai olajtársaság árazása továbbra is szinte megegyezik az OMV-ével, a PN Orlennel összevetve viszont kedvezőbbnek látszik.